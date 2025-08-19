Canarias, de nuevo en alerta por riesgo de incendio forestal

El Gobierno de Canarias ha declarado de nuevo la alerta por riesgo de incendio forestal, a partir de las 08:00 horas de este martes en las islas debido a las condiciones meteorológicas, informa la Dirección General de Emergencias.

Afecta a El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en las zonas situadas a más de 600 metros por el norte y a partir de 400 metros en el resto de las vertientes.

Asimismo, a La Palma en las zonas situadas a más de 600 metros en la mitad este y a más de 400 metros en la mitad oeste de la isla.

Prealertas

Además, el Gobierno de Canarias mantiene activas varias prealertas: temperaturas máximas, calima y viento en todo el Archipiélago, así como fenómenos costeros en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria.

Así lo ha informado el Ejecutivo regional, que señala que se trata de una decisión que se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Según el Gobierno de Canarias, se espera viento general del nordeste moderado con áreas locales de fuerte y con probables rachas fuertes y muy fuertes que alcanzarán o superarán los 50 – 70 km/h.

Previsión meteorológica

Persiste el episodio de calor en las medianías y zonas altas, especialmente de las vertientes oeste y sur de las islas, lo que ha generado una alta disponibilidad de combustible, se indica en un comunicado. Se mantendrá el aire seco y cálido en las zonas forestales acompañado de calima en cantidad variable.

La inversión de temperatura se situará a cota baja, y se prevé humedad relativa inferior al 30% sobre la inversión. Las temperaturas máximas probablemente alcanzarán y/o superarán los 30– 34 grados en las zonas forestales.

El régimen de viento general dominante será el alisio, especialmente bajo la inversión y habrá cambios en la dirección del viento en las zonas de cumbre especialmente de cara al fin de semana.

Prohibiciones

Ante esta nueva declaración de alerta, los cabildos insulares han recurrido a su propio PEIN para garantizar la seguridad de la ciudadanía así como evitar el peligro en las cumbres.

En el caso de Tenerife, ha puesto en marcha hoy (martes 19) medidas de grado 1 para la prevención de incendios forestales, de tal forma que se mantiene la prohibición de hacer fuego en las áreas recreativas y exteriores -ya sean barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas-, así como la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura, máquinas que provoquen chispas o radiales de corte) y el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo.

Asimismo, está prohibido fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte.

En La Gomera,se decreta el cierre de la red de senderos y pistas forestales por encima de esta altitud, recomendando así aquellos que se encuentren en zonas no afectadas por la alerta en cotas bajas del norte y el sur , así como el mantenimiento del cierre de los senderos y pistas del Parque Nacional de Garajonay.