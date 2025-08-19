Ni huir ni tocarlo: así debes actuar si te encuentras un tiburón en las aguas de Canarias

El sol caía con fuerza sobre una concurrida playa del sur de Tenerife cuando algo insólito interrumpió la rutina de bañistas y turistas. Entre el murmullo del mar y los juegos en la arena, una silueta oscura irrumpió en la orilla: un tiburón. Los gritos de asombro se mezclaron con el miedo, y los teléfonos móviles no tardaron en captar la escena.

“Aparece un tiburón en una playa de Tenerife y se desata el pánico. Se trata de un marrajo, un tiburón oceánico que suele vivir en aguas abiertas, es decir, alejado bastante de la costa. Es muy raro que esta situación se dé”, explicó el biólogo marino y divulgador Pablo Martín (@pablo.dive) tras analizar las imágenes.

Un visitante fuera de lugar

El marrajo común, también llamado mako o de aleta corta, es un depredador de alta mar capaz de alcanzar hasta cinco metros de longitud y vivir más de tres décadas. Rápido, esbelto y de imponentes ojos negros, rara vez se acerca a la costa.

Martín lo dejó claro: “Parece que el tiburón fue pescado y posteriormente devuelto al mar o alguna cosa le tuvo que pasar. Porque es muy raro que un tiburón de este tipo acabe en la orilla y más de esa manera”.

En las imágenes se apreciaban heridas cerca de las branquias y bajo el cuerpo. “Algo no iba bien. Un tiburón no va a querer salir del agua para irse a la arena”, añadió el especialista.

Tiburón Mako / Fishipedia

La actuación de los bañistas

Ante el desconcierto, varios bañistas lograron devolverlo al agua. El animal se adentró de nuevo en el océano, aunque con movimientos extraños. “En este caso actuaron de la mejor manera posible, el animal volvió al agua y se fue nadando, aunque de forma bastante extraña a como debería hacerlo normalmente”, señaló Martín.

El biólogo también lanzó una advertencia: no todos los animales marinos deben ser devueltos directamente al mar. “En el caso de tortugas o delfines, al tener pulmones, podrían acabar ahogados si no tienen cómo nadar. Por eso siempre hay que llamar al 112”, recordó.

Se cumplen 20 años del papel decisivo de la ULPGC para evitar el varamiento masivo de cetáceos / ULPGC

Protocolos y ausencia de un plan para tiburones

En Canarias existe desde 1997 la Red de Varamientos de Cetáceos, un sistema de respuesta inmediata cuando un delfín, ballena o tortuga aparece en dificultades en la costa. Los equipos se activan a través del 112 para asistir y, en muchos casos, recuperar a los animales.

Sin embargo, con los tiburones no existe un protocolo específico. “Curar a un tiburón no es tan sencillo, y menos si hablamos de un mako. Lo importante es darle espacio y no contribuir a que se estrese todavía más de lo que ya estaba”, recalcó el experto.

Una especie vulnerable y clave para el océano

El marrajo está catalogado como especie vulnerable debido a la sobrepesca. Aunque puede resultar imponente, los ataques a humanos son extremadamente raros. Su presencia en Canarias es habitual, pero en aguas profundas, no en playas turísticas.

Con hocico puntiagudo, vientre claro y aletas redondeadas, este tiburón forma parte del equilibrio marino del Atlántico. Su avistamiento tan cerca de la orilla recuerda la importancia de respetar y conservar estas especies, fundamentales para la salud del océano.

Unas horas después, Pablo Martín compartía una actualización: el tiburón no seguía con vida, una noticia que invita a la reflexión.

Siempre que te encuentres con un tiburón, recuerda dale espacio, avisa a emergencias y no intentes ser un héroe. La mejor ayuda es evitar que el animal sufra más de lo que ya está.