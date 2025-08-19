Detenido en Gran Canaria por provocar la muerte de su perra debido a la falta de cuidados

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detenido a una persona en Gran Canaria por un presunto delito de maltrato animal después de que su perra tuviera que ser sacrificada como consecuencia de una situación de abandono y falta de cuidados.

Según ha informado este martes la Comandancia de Las Palmas en un comunicado, el animal tuvo que ser sacrificado debido a las lesiones graves e irreversibles que tenía, en unos hechos que sucedieron el pasado 16 de julio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un traslado a una clínica veterinaria de Carrizal de un perro en un estado delicado.

Los profesionales veterinarios constataron que el animal, en un estado de salud muy deteriorado, no podía recuperarse y, para evitarle mayor sufrimiento, se optó por practicarle la eutanasia.

Según el informe veterinario, el animal presentaba un cuadro de deshidratación del 7 por ciento, "un signo evidente de que llevaba tiempo sin recibir la atención y el cuidado necesarios", y la causa de su muerte fue una masa mamaria de gran tamaño que se había ulcerado, provocando una complicada infección interna.

De hecho, en esa herida se había desarrollado una infestación de larvas que avanzó rápidamente, y le provocó un gran sufrimiento durante, al menos, tres días, ha explicado la Guardia Civil en el comunicado.

Desde el Instituto Armado han recordado la importancia de ser responsables con las mascotas, sobre las que sus dueños tienen la responsabilidad legal de atenderles y protegerles, por lo que cualquier conducta ajena a ello es susceptible de ser castigada como delito.

En el presente caso, las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Telde y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, como parte de un proceso que busca la rendición de cuentas por el sufrimiento infligido.

La Guardia Civil también ha agradecido la colaboración ciudadana, "determinante en este caso", por lo que ha hecho un llamamiento a la sociedad "para que no permanezca indiferente ante el maltrato animal".