Las medidas del decreto ley de la agenda canaria superan los 600 millones de euros

El Gobierno regional ya trabaja en las bases del decreto ley específico con los asuntos más urgentes de la agenda canaria, lanzado por el presidente Fernando Clavijo en la reunión que mantuvo el lunes con Pedro Sánchez en Lanzarote. El Ejecutivo explora los mecanismos legales y jurídicos necesarios para que los fondos del remanente que acumula la Comunidad Autónoma por el superávit, y que no han podido invertirse por la regla de gasto, se utilicen en resolver temas de urgencia que no pueden esperar a que haya presupuestos del Estado y que son excepcionales en Canarias, como la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica, la crisis migratoria o el reforzamiento del sistema energético para impedir nuevos apagones. El Gabinete autonómico calcula que se podrían movilizar unos 500 millones de euros y que no hace falta la autorización de la Comisión Europea. A estos fondos hay que añadir partidas que no han llegado a las Islas como los 100 millones para la isla bonita comprometidos por el Estado o los 25 millones del Posei adicional para el sector primario.

«No podemos esperar a saber si hay presupuestos del Estado o no, debemos articular un decreto que sustente aquellas partidas urgentes que no se han concretado y que dependen de un instrumento por parte del Estado que no llega; no podemos estar al albur de la crispación política tras lo sucedido con el decreto antiapagones que no se aprobó en el Congreso», advierte el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello.

Después de dos años sin presupuestos del Estado y los numerosos problemas que está teniendo el Gobierno central para sacar adelante sus iniciativas legislativas en el Congreso, el Ejecutivo regional «tiene las pilas puestas» para sacar adelante lo que ha dado en llamar «decreto Canarias» con asuntos «que hay que abordar a corto plazo» y no pueden esperar al próximo año, si es que hay cuentas estatales. De hecho, la intención es redactar el decreto ley y negociarlo con el Ministerio de Hacienda, tras abrir una «línea de trabajo» con Sánchez a raíz de la reunión de Lanzarote, y después realizar una labor similar a la del decreto de modificación de la Ley de extranjería, es decir, que sea el propio presidente Clavijo el que contacte con los grupos parlamentarios del Congreso para recabar sus apoyos y que no decaiga en el debate parlamentario. Una de las opciones que está sobre la mesa es que el PP respalde el decreto ley bajo el argumento de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, también firmó la agenda canaria tras las elecciones generales de 2023.

Reglas flexibles

«Vamos a dar un paso al frente y creemos que Canarias puede utilizar el remanente del que dispone por ser la comunidad menos endeudada y porque las reglas de la UE son ahora más flexibles», añade Cabello. Además de la deuda y la regla de gasto, el portavoz del Ejecutivo defiende las «excepciones» de Canarias: «Ninguna comunidad ha tenido una erupción volcánica, ni tiene seis sistemas energéticos aislados, ni padece una emergencia migratoria de esta envergadura, por lo tanto, se trata de reinterpretar la regla de gasto para permitir invertir los remanentes en ámbitos excepcionales que requieren de una atención inmediata, porque no se trata ni de convenios nuevos ni de financiación, que debe estar regulada en la Ley de presupuestos».

Cabello recordó que Bruselas flexibilizó las reglas fiscales en 2024 frente a la rigidez con la que actuó la Comisión Europa en la crisis económica de 2008. Sin embargo, Canarias critica que el Estado se aplique a sí mismo la «laxitud» de las nuevas reglas comunitarias y, en cambio, sea «más duro» con las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Esta situación ha provocado que Canarias acumule un superávit por el exceso de recaudación que no puede utilizar por el tope que marca la regla de gasto. Hacienda espera que a finales de este año las cosas cambien porque el Gobierno central tiene que traspasar a la legislación española las nuevas directrices de la UE.

El Gobierno quiere invertir los fondos antes de finalizar el año y confía en el respaldo del PP en el Congreso

El Ejecutivo regional está empeñado en que este «decreto Canarias» debe aprobarse y ejecutarse en el próximo cuatrimestre, es decir, antes de finalizar el año. Si finalmente el Ministerio de Hacienda negocia las cuentas del próximo año y entabla conversaciones con los grupos políticos que respaldaron la investidura, entre ellos Coalición Canaria, «será un trabajo paralelo», advierte Cabello, para el cual, «si realmente el ministro Ángel Víctor Torres va a impulsar la bonificación del 60% del IRPF para los habitantes de La Palma, lo mejor es meter todos los temas de Canarias en un único decreto ley, que de un tirón se aprueban, y después que se retraten los grupos en el Congreso», subraya el viceconsejero de Presidencia.

El portavoz del Ejecutivo indicó que tras la experiencia de los últimos años, «los asuntos canarios más urgentes no salen porque no hay instrumentos ni iniciativas para poder darles un soporte legal y que puedan solventarse». De hecho, el año pasado el grueso de los fondos comprometidos por el Estado llegaron a final de año y principios de 2025 y ahora se está en la misma línea, por lo que se ha ideado esta fórmula alternativa aprovechando que las arcas autonómicas están saneadas y hay unos remanentes que se pueden invertir en los problemas más acuciantes. En el caso de la crisis migratoria, el Gobierno regional eleva a 190 millones de euros los gastos que ha ocasionado atender esta emergencia y a los más de 5.000 menores no acompañados que se hacinan en los recursos distribuidos por las Islas. Cabello recordó que este gasto se hace a cargo del presupuesto ordinario, restando fondos a otras partidas, por lo que se podría utilizar el remanente para cubrir las necesidades más perentorias.

La idea del Ejecutivo canario es también utilizar fondos extraordinarios para construir viviendas protegidas, con el fin de mitigar la emergencia habitacional de las Islas, si bien se trata de un tema más «difícil» porque es una problemática que también afecta a otras comunidades y no solo al Archipiélago.