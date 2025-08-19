Retiran las primeras casas contenedor instaladas tras la erupción volcánica de La Palma

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, en coordinación con el Instituto Canario de la Vivienda, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el Cabildo de La Palma, ha iniciado este martes la retirada de las primeras casas que fueron instaladas tras la erupción del volcán 'Tajogaite' que tuvo lugar en durante los últimos meses de 2021.

Según informa el Ejecutivo regional, estas estructuras serán destinadas, a petición del Cabildo, a ubicar el futuro centro de control y vigilancia de gases para la zona de Puerto Naos y La Bombilla, que forma parte de la emergencia volcánica; el resto serán utilizadas para futuras emergencias en Canarias.

En este sentido, la Consejería inició el 31 de julio en El Paso la retirada de las viviendas provisionales y continuará con el proceso, tanto en El Paso como en Los Llanos de Aridane, a medida que las casas contenedor y de madera vayan quedando vacías, una vez que ya se ha firmado la última orden de pago de todas las viviendas habituales que se llevo el volcán.

Proceso

Al respecto, quedan 25 expedientes de primeras viviendas que la Administración no ha podido abonar por problemas documentales de los titulares --herencias, localización de propietarios, etc.-- aunque una vez resueltos esos problemas se abonarán.

Algunas de las casas contenedor y de madera ya han sido desalojadas por las personas que han cobrado el valor de la propiedad que perdieron.

A partir de ahora, a través del ICAVI se dará un plazo razonable para que el resto de las personas todavía alojadas puedan ir buscando una solución habitacional propia.

Por último, aquellas que, aun habiendo cobrado la compensación, la cuantía no les permita acceder a una vivienda, tendrán la oportunidad de optar, con criterio social, al alquiler de las 53 viviendas compradas recientemente por el Cabildo, con financiación de la Consejería de Presidencia, en Los Llanos de Aridane, que están en construcción y estarán finalizadas en un plazo de 15 meses.