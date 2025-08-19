San Sebastián de La Gomera se cuela en la final del ‘Grand Prix del Verano’

El equipo de San Sebastián de La Gomera se mete en la finalísima del Grand Prix del verano de TVE tras derrotar anoche en la segunda semifinal del popular programa televisivo que presentan Ramón García, Lalachús y Ángela Fernández al combinado de Herencia (Ciudad Real), que terminó cediendo en el marcador ante el arrollador final de los colombinos (23-29). Esta victoria permite a la delegación canaria competir el próximo lunes por el título contra los madrileños de Cubas de la Sagra. El triunfo sitúa a la candidatura colombina a las puertas de poder superar la mejor participación insular: un grupo de vecinos de Pájara (Fuerteventura) quedó subcampeón en la edición de 1997, justo dos años después de que Haría (Lanzarote) sellara una cuarta posición en el último programa.

Edu Soto fue el padrino de un conjunto gomero que empezó la velada perdiendo la prueba del Kimono: un 2-1 puso el marcador favorable a los culipardos. Herencia, que había sido el equipo que más puntos había sumado en las cinco primeras citas del concurso (32), obtuvo una ventaja psicológica que logró conservar en el segundo cara a cara del día, gracias al empate a dos con el que se cerró la Misión Zanahoria. Con un reparto de tres unidades para cada bando los aspirantes se presentaron en la línea de salida del Pingüino matemático con un 5-7. Tocaba remontar. Ahí fue cuando los canarios sumaron la primera de las cuatro victorias parciales de su semifinal (7-8).

El margen a favor de los peninsulares creció en la prueba de los Supercocineros al certificarse el segundo resbalón de los insulares (9-14), quienes aguantaron el tipo cuando se enfrentaron a La papa caliente (11-15). La buena racha de los gomeros se alargó con una victoria en un duelo de Baloncesto en pañales que estrechó el marcador (15-17) cuando aún faltaban cuatro pruebas por disputarse. Todo parecía indicar que el cruce iba a estar tan igualado como el de Alagón (Zaragoza), que cedió la iniciativa en el último tramo.

La última prueba vuelve a ser determinante para voltear el marcador con una gran remontada

La brecha de cinco puntos a favor de Herencia se hizo efectiva en cuanto San Sebastián de La Gomera suma la tercera derrota parcial en Lo que el velcro se llevó (17-21), una caída algo más profunda que se certificó con otro revés gomero en Los troncos locos (19-25). Las tablas selladas en los Superbolos hicieron que los representantes del Archipiélago llegaran en desventaja a la última etapa (20-26).

Decidió la alcaldesa

Herencia ya rozaba con las puntas de los dedos su pase a la final contra Cubas de la Sagra cuando Jordi García anunció que todo estaba pendiente de lo que sucediera con El Diccionario. Ahí fue cuando volvió a aparecer el temple de Angélica Padilla, alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, para voltear la situación en favor de sus vecinos. In extremis y desencadenando una ola de euforia en el plató de TVE, el billete para el último programa ya se estaba emitiendo a favor de un equipo que se ha acostumbrado a las grandes remontadas (29-23). Así, entre gritos y saltos, los conductores del Grand Prix del verano anunciaron que en una semana sabremos el nombre del ganador. ¿Será capaz San Sebastián de La Gomera de traerse por primera vez el título a Canarias?