Canarias se blinda contra la filoxera: exige al Estado el freno a la entrada de uva de la Península

El Gobierno de Canarias da un paso más allá en la lucha para evitar la propagación del brote de filoxera de la vid detectado el 30 de julio en Tenerife y pide al Estado que tome medidas para evitar la introducción de uva y material vegetal procedente de la península. Una solicitud que se une a la anunciada la semana pasada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía para prohibir el movimiento de material vegetal entre islas y en la que trabaja para hacer efectiva en los próximos días.

"No parece coherente que nosotros prohibamos los movimientos entre islas pero que siga entrando uva o material vegetal de la península", comentó el consejero Narvay Quintero esta mañana tras una reunión telemática con director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Emilio García, y con la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez.

Un encuentro en el que solicitó medidas de protección en línea con la nueva normativa regional, como la prohibición de importar a las islas uvas para vinificación procedentes de zonas afectadas por la filoxera. No fue lo único, Quintero demandó al Gobierno central un respaldo económico extraordinario para poder afrontar los costes de los trabajos de prospección, destrucción y tratamiento que se lleva a cabo en las Islas así como el refuerzo de las inspecciones y controles y el incremento de personal y equipamiento de los Puntos de Inspección Fronteriza del Archipiélago.

Una orden para prohibir el movimiento de uva

Mientras tanto, la Consejería de Agricultura del Gobierno canario prohibirá a través de una orden -que se prevé que esté lista para su publicación en los próximos días- cualquier movimiento de uva fresca y material vegetal de la vid (plantas, estaquillas, sarmientos, esquejes, patrones). Será por un tiempo indefinido y en cualquier de sus formas, no solo entre islas sino entre las diferentes comarcas vitivinícolas de Tenerife, isla afectada y donde hay un brote activo.

La orden cuenta con medidas de excepción, principalmente centradas en el movimiento de uva entre islas que no sean Tenerife, donde se podrán mover siempre y cuando se cuente con un informe técnico que acredite que lo que se traslada está libre de filoxera. Asimismo, el movimiento de uva está permitido dentro de cada denominación de origen siempre que no se haya detectado un foco en esa demarcación, de modo que no se permite el traslado de uva desde las zonas afectadas al resto de denominaciones.

Se establecerá también que los enseres y materiales que se usen para la vendimia tendrán que ser desinfectados, algo aplicable en todos los viñedos de Canarias, independientemente si tienen la vid como fuente de ingresos principal o como uso particular.

Una guía dinámica

Junto a esa orden, se elaborará una guía con los procedimientos para evitar la propagación de la filoxera. Entre otras medidas, está el establecimiento de una zona delimitada de 500 metros alrededor de cada una de las plantas afectadas así como un perímetro adicional de un kilómetro de radio en el que se llevará a cabo la prospección de todas las plantas de la vid.

"Se trata de un documento dinámico que se irá actualizando para adaptarse a la evolución de este organismo nocivo porque la situación requiere que se adopten medidas ágiles en función del seguimiento diario que se está realizando", señaló Quintero.

Para poder llevar a cabo la orden y hacerla efectiva, habrá un régimen sancionador que el consejero no detalló hasta reunirse con los cuerpos policiales competentes y que afecta, no solo a los viticultores, sino también al sector del transporte y a los comerciantes. Asimismo, pidió colaboración ciudadana, "fundamental y necesaria para avisar a las autoridades y evitar la propagación de la plaga".

Comité científico-técnico

En aras de escenarios futuros y conocer la manera de actuar, Quintero anunció la creación de un comité técnico-científico compuesto por investigadores de las universidades canarias, expertos que ya hayan combatido la filoxera y agricultores con el fin de realizar una evaluación de la situación y estudiar la manera en la que entró la filoxera en las Islas. Una entrada, que incidió, "creemos que fue por fallo en el control de las fronteras y permitir el paso de vid ya infectada".

Prospecciones realizadas

Hasta la fecha se han realizado un total de 697 prospecciones con un resultado de 667 plantas libres de este organismo frente a 30 en las que se detectó su presencia, la mayor parte de ellos en terrenos abandonados. Sólo dos plantas afectadas se encontraron en una finca en producción.

En estos momentos existen tres ámbitos delimitados de actuación en los municipios de San Cristóbal de La Laguna, Tacoronte y La Matanza, si bien se realizaron también análisis en Tegueste, El Sauzal, La Victoria y Santa Úrsula en los que no se detectó presencia de filoxera.

Durante las últimas semanas los trabajos de prospección se intensifican especialmente en Valle de Guerra (La Laguna) y Tacoronte donde se llegará a prospectar la totalidad de los cultivos de viña debido a que, hasta el momento, es la zona en la que se han localizado la mayoría de los casos positivos.

De la treintena de localizaciones positivas detectadas, cuatro fueron eliminadas, aplicándose además un tratamiento fitosanitario en el suelo; once están siendo tratadas actualmente, y quince permanecen pendientes de actuación, la cual se llevará a cabo en las próximas jornadas.