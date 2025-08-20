¿Sabías qué secreto esconden las iglesias más antiguas de Fuerteventura?

Las piedras de las antiguas iglesias de Fuerteventura no hablan, pero miran al cielo. Quien se acerque con calma a sus muros descubrirá que no están colocados al azar, ya que entre los siglos XV y XVII, los constructores levantaron decenas de templos con un patrón secreto, una inclinación extraña que aún hoy desconcierta a investigadores y arqueoastrónomos.

Lo reveló recientemente el creador de contenidos @8canarias_, recordando que “muchas iglesias en Fuerteventura tienen una orientación particular”. Un estudio del Instituto de Astrofísica de Canarias, basado en el trabajo de cinco investigadores, analizó 48 ermitas y templos majoreros y halló un detalle intrigante, pues la mayoría siguen la tradición cristiana y se alinean con el sol naciente, pero un grupo se desvía en torno a –14 grados.

Una desviación que intriga

La investigación sugiere que puede deberse a varios motivos. Uno de ellos sería el sincretismo por el encuentro entre las prácticas indígenas y la religión cristiana tras la conquista.“Podría ser que algunas iglesias se levantaran sobre antiguas orientaciones prehispánicas, ligadas a celebraciones locales o incluso a estrellas brillantes como Sirio, muy importante para los antiguos majos”, explican los autores del estudio.

Esa desviación, además, las diferencia de Lanzarote o La Gomera, donde la orientación respondía más bien a factores prácticos, como protegerse de los vientos alisios o adaptarse a la orografía de valles profundos.

Iglesia Santa María de Betancuria / Visit Betancuria

El cielo como brújula

La tradición cristiana medieval dictaba que los altares se levantaran mirando hacia levante, el este, siguiendo la salida del sol como símbolo de resurrección. Así se construyó, por ejemplo, la parroquia de Santa María de Betancuria, erigida en torno a 1410 y considerada la matriz de la isla.

Pero en la época del Renacimiento, algunos templos escaparon a esa regla. Sus naves se alinean con trayectorias que recuerdan más a las de un calendario celeste que a un catecismo europeo. En La Matilla, por ejemplo, la ermita de Nuestra Señora del Socorro se alinea con el solsticio de invierno; en La Asomada, la de Fátima lo hace con el solsticio de verano.

Iglesia de Nuestra Senora de Fatima La Asomada / Horarios misas

Entre la ciencia y la memoria

Los arqueoastrónomos hablan de un patrón “canónico pero singular”. Canónico, porque la mayoría de los templos siguen las prescripciones cristianas. Singular, porque las excepciones parecen guardar memoria de un pasado más antiguo, de un pueblo que miraba las estrellas para medir el tiempo y pedir agua a los cielos.

El creador de contenidos lo resume así: “Quizá sea otro ejemplo de cómo la nueva religión cristiana se construyó sobre antiguas conjugaciones indígenas, un sincretismo que aún late en nuestras islas”.

Iglesias que aún guardan secretos

Giniginamar, Las Playitas, Gran Tarajal, El Cotillo… en todos estos puntos hay templos que rompen la regla y plantean preguntas. Algunas ermitas se abren al mar, como si sus puertas miraran al horizonte oceánico más que al oriente litúrgico. Otras parecen fruto de decisiones de familias poderosas, que adaptaban el eje del templo a sus intereses.

Más allá de la teoría, lo cierto es que las iglesias de Fuerteventura no solo guardan devoción, sino también astronomía, historia y memoria. Y cada vez que el sol amanece en su justo ángulo, sus muros parecen recordar que el cielo fue siempre la brújula más antigua del ser humano.