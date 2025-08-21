Cumbre política y sindical para salvar la empresa del 112

La huelga indefinida convocada en la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) –que gestiona el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoes 112) y el Servicio de Urgencias Canario (SUC)– se iniciará el lunes, a la misma vez que se celebrará en la capital grancanaria una reunión en la que están convocadas las dos consejerías que controlan la sociedad mercantil –Sanidad y Política Territorial– y los representantes de los trabajadores para abordar los planes del Gobierno de dividir la empresa y trasladar la plantilla del Cecoes 112 a Gesplan y dejar en GSC solo la parte sanitaria. Esta separación ha soliviantado los ánimos de la plantilla, que no solo advierte que puede perjudicar el funcionamiento de este servicio esencial, sino también a medio y largo plazo puede afectar a los derechos de los trabajadores.

El lunes es el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político. Antes del mismo la consejera de Sanidad, Esther Monzón; el titular de Política Territorial, Manuel Miranda, junto a los responsables políticos de Emergencias y los directivos de GSC han convocado a los dos comités de empresa para tratar unos planes de futuro que suponen cambios y modificaciones sustanciales en la estructura que ha funcionado hasta ahora de las emergencias y las urgencias sanitarias. Los representantes de la plantilla decidirán tras esta reunión si continúan con el conflicto laboral o hacen una pausa para continuar con las negociaciones.

Dirección política

La decisión de dividir la empresa del 112 y las urgencias sanitarias parte de la dirección política de las emergencias, es decir, el consejero Manuel Miranda, junto al viceconsejero Marcos Lorenzo y el director general Fernando Figuereo. A finales de julio se celebró un consejo de administración de GSC en el que se aprobó realizar un estudio de viabilidad para separar los servicios que integran la empresa GSC desde hace 30 años y trasladar a Gesplan el núcleo duro del Cecoes 112, como paso previo a la nueva estructura que se creará con la futura Agencia Canaria de Emergencias. Ante la alarma generada entre los trabajadores los dirigentes de Emergencias se han apresurado a decir que los cambios no se producirán sin antes no acordarse con la plantilla.

Los comités de empresa de GSC no se fían de que se garanticen los derechos laborales adquiridos. El presidente del comité de la provincia tinerfeña, Lorenzo Galindo, advierte que no se trata de que se mantengan las mismas condiciones a corto plazo sino cuando llegue la hora de negociar un convenio en la nueva empresa, Gesplan, en la que las condiciones laborales son diferentes. Los sindicatos CSIF –Santa Cruz de Tenerife– y CCOO –Las Palmas– exigen garantías de que los trabajadores del Cecoes 112, unos 150, que puedan pasar a Gesplan o la futura Agencia Canaria de Emergencias mantengan los derechos adquiridos sin cambios. Además, recalcan que el funcionamiento habitual del 112 sí se puede ver afectado porque la atención a las emergencias de gran envergadura es un operativo diferente al que realiza diariamente el 112, más centrado en accidentes, siniestros, rescates y otro tipo de percances más cotidianos.