El primer grupo de niñas menores solicitantes de asilo procedente de Canarias llega hoy a la Península
Según lo previsto, el domingo saldrá un segundo grupo compuesto por siete niños
Un grupo de nueve niñas menores demandantes de protección internacional saldrán este jueves del centro Canarias 50 en Las Palmas para ser reubicadas en distintos recursos dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones repartidos por la Península.
Se trata del primer traslado de solicitantes de asilo menores de edad desde Canarias previsto para esta semana, en cumplimiento del auto del Tribunal Supremo que ordenaba al Estado hacerse cargo de más de 800 menores no acompañados demandantes de protección internacional alojados en el sistema de atención a la infancia del archipiélago.
Según lo previsto, el domingo saldrá un segundo grupo compuesto por siete chicos. De este modo, al final de la semana 16 menores habrían dejado el sistema de protección de las islas, que sumados a los 15 derivados la semana anterior harían un total de 31.
Para el Gobierno canario, se trata de "un ritmo insostenible", por lo que acusó al Ejecutivo central de ignorar el fallo del Supremo que ordena atajar el hacinamiento en los centros de las islas.
Desde el Ministerio de Inclusión consideran en cambio que "se está siguiendo el calendario acordado y los protocolos pactados".
