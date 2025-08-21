Madrid defiende que ha exigido de forma «reiterada» el refuerzo del Frontex

Canarias ha aprovechado una ventana de oportunidad. La Comisión Europea (CE) ha abierto hasta el próximo día 11 de septiembre un proceso de consultas de cara a la actualización de la normativa de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (el Frontex) y el Gobierno de Canarias ha visto en el proceso una vía directa para trasladar hasta Bruselas una petición por la que lleva años clamando: un refuerzo del Frontex en las Islas y los países de origen, una reivindicación que, según defienden, Madrid no ha atendido y que ahora Canarias busca elevar directamente a Europa. Pero la versión del Estado es bien distinta.

«España ha demandado, oficialmente y de forma reiterada, que la Agencia concluya Acuerdos de Estatuto y Acuerdos de Trabajo con los países de origen y tránsito de la ruta atlántica. Este es el apoyo que España solicita a Frontex para reducir las llegadas irregulares a Canarias» , defiende el Gobierno central en respuesta a una pregunta formulada por el senador canario Fabián Chinea.

Un argumento que no es nuevo. En distintas ocasiones el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en público que el Estado ha solicitado al Frontex que cierre acuerdos con los países de origen y tránsito, como Mauritania y Senegal, para poder colaborar y cooperar con ellos en la protección de esas fronteras.

En este punto, Canarias y Estado coinciden. Ambos Gobiernos consideran esencial el trabajo en los países de origen para evitar que miles de personas se jueguen la vida en el mar e incluso muchos acaben perdiéndola. «Le hemos planteado a Bruselas la necesidad de que en las relaciones bilaterales que se mantienen con esos países se incluya entre los apartados a negociar el despliegue del Frontex en sus aguas jurisdiccionales, porque nosotros estamos pensando no solamente en el control, sino en la prevención», explica el viceconsejero del Gabinete del Presidente del Gobierno canario, Octavio Caraballo, sobre la solicitud que trasladarán esta semana a la Comisión Europea.

Especificidades

Las demandas del Ejecutivo autonómico van más allá del despliegue exterior. El Gobierno de Canarias reclama a Bruselas que la normativa del Frontex reconozca las especificidades de las regiones ultraperiféricas y permita a sus autoridades participar en la planificación estratégica de la agencia.

Además, plantea reforzar los medios humanos y materiales –marítimos, aéreos y más equipamiento– en el Archipiélago, mejorar la coordinación con Salvamento Marítimo en la gestión humanitaria y garantizar que los operativos del Frontex reciban formación adaptada a la realidad migratoria de cada región.

En la respuesta del Gobierno al senador canario sobre la colaboración actual entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, se aclara que el Estado sí ha solicitado a Europa que se trabaje en llegar a acuerdos con los países de origen, pero no se menciona nada sobre las otras demandas canarias. «Muchas veces nos sentimos mucho más comprendidos y apoyados por parte de Bruselas que por parte de Madrid», reconoce Caraballo sobre los motivos que han llevado a Canarias a participar en la consulta pública para realizar su solicitud de una forma más directa.

Caraballo insiste en que Canarias no puede seguir siendo tratada como un apéndice en las políticas europeas de control migratorio. El Ejecutivo autonómico reclama que las regiones ultraperiféricas tengan voz en la estrategia del Frontex y que parte del incremento presupuestario que Bruselas prevé para seguridad y defensa se destine al Atlántico.

«No puede ser que quienes recibimos la primera llegada no tengamos capacidad de comunicación directa con la agencia», lamenta el viceconsejero, que defiende que el reconocimiento del estatus especial de territorios como Canarias, Azores o la Guayana francesa es clave para diseñar una respuesta eficaz. Según añadió, solo de esa forma la UE podrá adaptar sus recursos a la realidad de cada frontera y no limitarse a un modelo pensado únicamente para el Mediterráneo.