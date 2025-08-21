¿Qué pasó con el tiburón marrajo que sorprendió a Tenerife este verano?

El mar siempre devuelve preguntas. A veces trae botellas con mensajes olvidados, otras restos de naufragios y, en ocasiones, cuerpos de gigantes de animales que despiertan curiosidad y miedo. Estos días, frente a la costa de Tenerife, fue un tiburón marrajo el que emergió sin vida, agitado por las corrientes y observado con asombro por quienes se acercaron a grabar sus últimos instantes.

“Como era esperable, el animal acabó muriendo dentro del mar”, explica el biólogo marino Pablo Martín, que junto a la también bióloga Carla Pérez siguió de cerca lo ocurrido. “Lo grabamos ya sin vida y queremos contarte quién es realmente ese tiburón”.

El depredador más veloz del océano

No se trataba de un ejemplar cualquiera. El marrajo mako (Isurus oxyrinchus) es considerado el tiburón más rápido del planeta, capaz de alcanzar velocidades de hasta 70 km/h. Su dieta incluye grandes presas como atunes y pez espada, y su mandíbula presenta unos dientes tan afilados como inconfundibles.

“En la fase adulta pueden llegar a medir sobre los cuatro metros de longitud, pero el que apareció en Tenerife era una hembra que apenas llegaba a los dos metros”, detalla Pérez. “No parece tener heridas ni golpes, por lo que probablemente la muerte se deba a algo interno que no podemos observar desde fuera”.

Lo más llamativo fue descubrir que alguien había arrancado sus dientes antes de que los científicos pudieran documentarlos. “Hay gente para todo”, lamenta Martín.

Tiburón Marrajo o Mako / LP/DLP

¿Tiburón blanco o marrajo?

La confusión es habitual. Por su coloración gris azulada, el marrajo mako puede confundirse con el tiburón blanco. Sin embargo, el tamaño y la fisonomía marcan la diferencia: “Nada que ver uno con otro”, puntualiza el experto.

Su hallazgo en aguas canarias no es extraño. “Estudios recientes con seguimiento satelital han demostrado que muchos ejemplares utilizan el archipiélago y el noroeste africano durante largos periodos de tiempo, ya que son capaces de recorrer distancias muy, muy largas”, explican.

El ciclo de la vida

La naturaleza no pierde el tiempo. El cadáver del marrajo pronto se convirtió en alimento para otras especies. “Muchas especies marinas se encargarán de aprovechar su cuerpo. De hecho, estos tamboriles ya estaban empezando a mordisquearlo y probablemente sean los primeros en comenzar el festín”, señala Martín.

Ese ciclo de la vida, tan evidente en el mar, demuestra que la muerte de un gran depredador es solo el inicio de otra cadena de supervivencia.

Un revuelo que habla de nosotros

Más allá de lo biológico, la repercusión en redes sociales sorprendió a los expertos. “Lo que tengo claro es que algo está cambiando cuando la muerte de un solo tiburón genera tanto revuelo”, reflexiona Martín.

Y recuerda que, mientras en Canarias muchas especies gozan de protección, “la flota pesquera acude a otros países a saquear sus recursos y destruir poblaciones de tiburones enteras”. Una advertencia sobre un océano cada vez más vulnerable.