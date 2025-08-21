Este es el rincón de Canarias donde María Patiño se siente en paz y desconecta del mundo

Cuando la rutina agota, el mar se convierte en refugio. María Patiño lo sabe bien y por eso, cada vez que puede, regresa a Fuerteventura, la isla que se ha convertido en su segundo hogar y en el lugar donde encuentra la calma que su vida mediática no le concede.

Este verano, la presentadora ha abierto una ventana a su intimidad al compartir imágenes de su villa en Corralejo. Allí celebró junto a Ricardo Rodríguez, su marido, seis años de matrimonio, coincidiendo además con su propio cumpleaños. Una doble fecha marcada por la felicidad, los recuerdos y la complicidad frente al Atlántico.

Un aniversario entre el mar y el silencio

El 15 de agosto de 2019, María Patiño y Ricardo Rodríguez se dieron el “sí, quiero”. Seis años después, la pareja ha elegido la intimidad de su casa majorera para festejar un aniversario cargado de simbolismo. “Cuando se quema tu tierra cuesta abstraerse. Aun así comparto mi dosis de felicidad”, confesaba la periodista junto a una galería de fotos en bikini, sonriente y serena.

La vivienda, conocida como Villa Corralejo Bay, se ha convertido en un escenario recurrente de su vida personal. No es solo un espacio de descanso es el lugar donde la presentadora celebra la calma, guarda recuerdos y desconectar del ruido mediático que rodea su carrera televisiva.

Su vínculo con Fuerteventura

El amor de Patiño por la isla no nació de un día para otro. Durante años viajó con frecuencia a Corralejo hasta que decidió dar un paso más y comprar allí una vivienda. Desde entonces, la isla forma parte de su historia personal. Cada escapada se convierte en un reencuentro con esa “tierra que siempre espera”, como ella misma ha descrito.

La villa, de estilo rústico, mantiene una fachada blanca adornada con cenefas de azulejos y un diseño que mezcla sencillez y calidez. Su distribución responde a la idea de compartir: tres dormitorios, salón comedor, cocina equipada y terrazas que invitan a la contemplación.

Una villa abierta al visitante

Así es la casa de María Patiño / LP/DLP

Aunque es el refugio personal de la presentadora, la casa también está disponible como alojamiento turístico en plataformas como Booking. Sus espacios permiten acoger hasta seis personas y el precio de la estancia ronda los 200 euros por noche, dependiendo de la temporada.

En su interior destacan los espacios amplios y funcionales, pensados tanto para el descanso como para reuniones familiares o con amigos. En la azotea, un solárium con tumbonas se convierte en el rincón perfecto para observar las puestas de sol majoreras.

Para Patiño, Fuerteventura no es solo un destino de vacaciones, sino un espacio cargado de sentido personal. Allí se mezcla la tranquilidad con los recuerdos, la vida doméstica con los momentos de celebración. Y en ese equilibrio encuentra la presentadora una forma de reconectar consigo misma y con quienes más quiere