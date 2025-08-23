Siete menores migrantes solicitantes de asilo viajan este domingo a la Península en el cuarto traslado desde Canarias

Siete menores migrantes malienses no acompañados y solicitantes de asilo viajarán este domingo desde Canarias a la Península, tal y como estaba previsto esta semana por el Ejecutivo autonómico y central. Se trataría de la cuarta derivación realizada hasta la fecha en respuesta al auto del Tribunal Supremo.

Este grupo de niños, procedentes del centro 'Canarias 50', en Las Palmas de Gran Canaria, se suma al otro conjunto de niñas que abandonó este jueves las islas con destino a la Península, que en esa ocasión contaban con orígenes en Guinea, Senegal (2), Gambia (2), Costa de Marfil y Mali (3), según precisaron esta semana fuentes de la Consejería de Bienestar Social a Europa Press.

Dos traslados en una semana

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó el lunes 18 de agosto que el Gobierno realizaba esta semana dos nuevos traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a Península.

"Adelanto que esta semana tendremos dos derivaciones más. Y por eso apelo a aquellas administraciones que, a donde lleguen esos niños, les reciban también con lo mejor que tengan. Y no con pancartas. Y no con muros. Y no con afirmaciones de 'aquí no los quiero', porque eso es lo que está ocurriendo", señaló Torres.

Así lo puso de manifiesto al término de la reunión del lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente canario, Fernando Clavijo, en Lanzarote para abordar diferentes cuestiones de la agenda canaria.

El ministro también anunció que "al final de mes" tendrá lugar una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En este encuentro, indicó que espera, aunque "sin mucha esperanza", que las comunidades gobernadas por el PP asistan y "expongan su punto de vista". "No como hicieron en la última ocasión, que ni siquiera fueron para ver si así no había quórum, y así no se aprobaban las medidas que llevaba, en este caso, la ministra de Infancia a esa Conferencia Sectorial".

Por su parte, Clavijo instó a acelerar la salida de los menores migrantes no acompañados con derecho a asilo porque, según lo que indican al Ejecutivo regional diferentes ONG, "hay plazas en la península". "No hay ningún plan, la improvisación sigue igual", ha criticado.

"Con lo cual, esta salida tan moderada, modesta o pequeña --de alrededor una decena del millar de menores con derecho a asilo-- puede verse claramente mejorada en cantidad y en tiempo para resolver el problema de hacinamiento y mejorar la atención de esos menores", apuntó.

Ritmo de salida

Además, Clavijo insistió en que Canarias tiene detectadas ONG en la Península para poder asumir cientos de menores. "Y las tenemos --continuó-- porque hablamos con todas. Si el Gobierno de Canarias es capaz de hacerlo y las tiene ubicadas en la península, el Ministerio y el Gobierno de España imagino que podrán hacerlo con mucha más capacidad que nosotros", ha explicado.

El presidente canario agregó que el ritmo estaba siendo "demasiado lento" y que la cuestión es que en lo que va de año han entrado menores que han solicitado asilo en un número superior a los que han salido de las islas hacia el territorio continental. "Con lo cual, lo que estamos es agravando el hacinamiento. Y en ese sentido, se lo transmití --a Sánchez--", aseguró.

Mientras, Torres respondió que el Ejecutivo también querría que fuera "mayor" el ritmo de derivaciones, pero añadió que estos menores "tienen una serie de derechos" y que "no es sencillo".