Cookies, masa madre y café palmero: aquí sirven el flat white más especial de la isla

Un rincón diminuto en la villa de Teguise, con apenas dos mesas y colas desde primera hora, se ha convertido en el secreto más buscado por los amantes del café de especialidad, la repostería casera y los sándwiches de masa madre.

Hay lugares que no necesitan grandes carteles ni terrazas abarrotadas para brillar. Basta con el rumor de las calles empedradas, el aroma a café recién molido y una galleta que despierta la memoria del primer mordisco. Así es Mura Coffee, un pequeño refugio en la plaza Clavijo y Fajardo, en el corazón de Teguise, donde el tiempo parece detenerse entre sorbo y sorbo.

Los creadores granadinos @granadinosporlanzarote lo han bautizado como “el café más especial de Lanzarote” y no es para menos. Sus vídeos muestran colas, suspiros y mesas que se agotan en minutos, porque aquí todo se vive deprisa salvo el momento de sentarse y probar.

Donde el café sabe a isla

“Hoy venimos a Mura Coffee, un rincón escondido pero mágico”, explican los creadores de contenido en su visita. En sus tazas, un flat white elaborado con café de especialidad tostado en La Palma por Don Manuel. “El café está increíble y es de aquí, de Canarias”, añaden, reivindicando esa conexión con el producto local que define al lugar.

Mura no es una cafetería cualquiera: se ha ganado su fama a base de sencillez, coherencia y detalle. No hay más que dos mesas disponibles, lo que convierte cada visita en una especie de privilegio. El resto de clientes hacen cola para llevar, aunque todos coinciden en que merece la espera.

Repostería que conquista en un bocado

Mientras esperaban sus sándwiches, los creadores decidieron probar una de sus cookies caseras. “Es de chocolate con un toque de sal, de las más brutales que yo he probado nunca”, confiesan. Y no son los únicos, pues más de trescientas reseñas en Google, con una media de 4,6 estrellas, respaldan lo que muchos consideran la mejor galleta de Lanzarote.

La repostería casera de Mura, que incluye opciones veganas, se ha convertido en uno de los grandes reclamos. Brownies, pasteles de temporada y galletas de gofio acompañan al café de especialidad, creando una carta que se adapta tanto a quienes buscan algo dulce como a quienes prefieren opciones saladas.

Sándwiches de masa madre que se agotan

Pero si hay un producto que concentra todas las miradas, son sus sándwiches. Elaborados con pan de masa madre, han alcanzado tal fama que algunos ya han salido en televisión. “Nos pedimos dos diferentes, uno cada uno”, cuentan.

El primero, con jamón cocido, queso y pepinillo, fue definido como “espectacular”. El segundo, de kimchi y queso, arrancó un “ojo, este ha salido hasta en la tele” entre risas. La fama es tal que “a media mañana ya se habían agotado, así que puede que tú te quedes sin el tuyo”, advierten en su vídeo.

Las focaccias caseras y tostadas completan la carta, aunque los propios creadores admiten que “nosotros tiraríamos por los otros dos platos”. Los precios se mueven en la franja de los 10 a 14 euros por persona, lo que lo convierte en un plan accesible en pleno centro histórico de la isla.

Una experiencia que va más allá de la comida

Mura Coffee no solo ha conquistado por su carta, sino también por su filosofía. Sus opciones veganas, el café de cercanía y el trato cercano lo han posicionado como un espacio donde lo artesanal y lo local van de la mano. “Es un sitio que respira autenticidad”, resumen los visitantes.

La sensación de exclusividad, marcada por el reducido espacio, forma parte de su encanto. Aquí, cada mesa es casi un tesoro. Cada cookie, un ritual. Y cada café, un viaje que empieza en La Palma y termina en la plaza de Teguise.

Los creadores granadinos lo tienen claro: “Este puede ser el café más especial de todo Lanzarote”. Con más de 300 reseñas positivas, colas desde la mañana y productos que vuelan en cuestión de horas, Mura Coffee se ha convertido en un imprescindible para quienes buscan experiencias auténticas en la isla.