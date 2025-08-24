Alarma por la ocupación ilegal de suelo rústico: 683 sanciones en siete meses

El incremento incesante de reparcelaciones, asentamientos y construcciones ilegales en suelo rústico está provocando una fuerte presión sobre el territorio, lo que aumenta la preocupación y la alarma en los ayuntamientos y en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, organismo encargado de velar por la disciplina urbanística. Los expedientes de infracciones por construcciones clandestinas se han disparado en los últimos años y la tendencia en 2025 es que las sanciones aumenten en relación con el pasado año. Los datos hasta julio de la Agencia son que se han abierto 683 sanciones en materia de edificaciones irregulares, un ritmo de vulneraciones que muestra una tendencia preocupante al alza que comenzó a vislumbrarse tras la pandemia.

Según las cifras oficiales más de la mitad de los expedientes abiertos entre enero y julio han sido en la isla de Tenerife, 354 en total, frente a 136 en Gran Canaria. Preocupa también situaciones como las de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, con un incremento sostenido de las infracciones, con 32 y 58 sanciones en este periodo, respectivamente. En La Palma se incoaron 42 infracciones y en La Gomera 35, es decir, por encima de Fuerteventura.

La ocupación ilegal del suelo rústico, protegido o agrícola se está haciendo notar en las cercanías de las zonas turísticas, en cauces de barrancos o en parajes cercanos a la costa. Entre las causas que están propiciando esta situación figuran la crisis habitacional por la falta de vivienda, los índices de pobreza y exclusión social o la presión cada vez mayor sobre el territorio por el incremento de la población. La preocupación es evidente y así lo manifiesta el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, máximo responsable político de la Agencia de Protección del Medio Natural: «Es una realidad palpable que se están creando núcleos poblacionales en suelo rústico con reparcelaciones ilegales. Está ocurriendo en Tenerife, en Fuerteventura y en otros muchos sitios del territorio y tenemos que ser contundentes y claros, no podemos permitir que iniciativas ilegales al final se concreten en poblaciones con mucha gente y con demanda a posteriori de nuevos servicios e infraestructuras».

El Ejecutivo advierte que la presión sobre el territorio es «máxima» y reclama más apoyo de los ayuntamientos

Miranda admite que el trabajo en esta materia es cada vez más «arduo» por la proliferación de asentamientos irregulares y por ello reclama una mayor implicación de los ayuntamientos porque son las administraciones donde recae en primer término la disciplina urbanística y el control de su territorio. «El volumen de expedientes es muy elevado y tenemos competencia en muchas materias, no solamente en temas de control de suelo rústico, sino también en materia de costas. La situación es complicada y difícil, por lo que debe existir una mayor colaboración por parte de todos los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno», añade Miranda.

Infracción de la Ley de Costas

Los datos de los primeros siete meses de 2025 también reflejan que, junto a las vulneraciones en el territorio rústico, hay 155 expedientes con infracciones por infringir la Ley de Costas o 222 sanciones por actividades clandestinas no constructivas. Otra parte destacada de los expedientes que se abren se refieren a los vertidos al mar y los residuos sin control en barrancos y parajes. Entre enero y julio se han incoado 240 infracciones por residuos y 23 por vertidos al mar. En el cómputo global la Agencia ha abierto 1.355 expedientes de todo tipo en siete meses y las islas con más infracciones son Tenerife –613–, Gran Canaria –314–, Lanzarote –130– y La Gomera –108–.

Entre 1999 y 2025 se han incoado 23.639 expedientes por edificaciones y 24.020 por vertidos de residuos

En el histórico de las estadísticas que maneja la Agencia desde 1999 el mayor número de expedientes de infracciones abiertos se lo lleva el vertido de residuos, la falta de reciclaje y los residuos peligrosos. El descontrol de este tipo de vertidos provocó la apertura de numerosos expedientes entre 2004 y 2017, de tal forma que las construcciones ilegales fueron bajando mientras subían de forma exponencial los vertidos clandestinos. El mayor control de los mismos y las campañas de concienciación han provocado que esta tipología de expedientes haya descendido notablemente en los últimos años, mientras que las construcciones han evidenciado un repunte a partir de 2022. Entre 1999 y julio de 2025 se han incoado 24.020 expedientes por residuos y 23.639 de edificaciones irregulares, lo que supone que a este ritmo a final de este año los expedientes edificatorios pueden superar a los vertidos.

El consejero de Política Territorial entiende que hay casos en este tipo de asentamiento ilegales de vulnerabilidad social y de familias sin posibilidad de acceder a una vivienda, «pero nuestra obligación es velar por el territorio y vamos a seguir peleando porque estas irregularidades no ocurran. Pero para eso necesitamos la máxima colaboración de las entidades locales», añade Miranda. «La presión sobre el territorio es máxima en una situación como la que vivimos de emergencia habitacional, por eso estamos muy vigilantes y trabajando a destajo», subraya.