Las casas contenedor se convierten en el centro de vigilancia de gases en La Palma

Cuatro contenedores que durante cuatro años sirvieron de casas para 85 familias –unas 200 personas– que perdieron su vivienda en la erupción del volcán Tajogaite tendrán una nueva vida y servirán para albergar el centro de vigilancia de gases de Puerto Naos y La Bombilla. Un centro que, de manera provisional, se encontraba instalado en el colegio de esa localidad, el CEIP María Milagros Acosta. Con ello se inicia ahora un proceso de acondicionamiento de las instalaciones educativas, que llevan dos años cerradas y que estarían disponibles para el próximo curso escolar. Además, ya se cuenta con un informe técnico favorable que asegura no haber presencia de gases en la zona y, por tanto, la seguridad para profesorado, personal y alumnos.

Este informe se realizó para poder reabrir con seguridad una de las infraestructuras clave para este enclave palmero y, sobre todo, para los más pequeños. En su momento fue necesaria la instalación de quince medidores colocados estratégicamente en el interior del colegio. Unos sensores que estuvieron en las aulas, los baños y los pasillos. Además, se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento, pintura y limpieza para que esté todo listo cuando tanto profesores como alumnos crucen la puerta el próximo mes de septiembre.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destacó que la reubicación del centro de control de emisiones «es un paso clave para facilitar el regreso de la comunidad educativa y avanzar en la recuperación de la vida cotidiana en los barrios de Puerto Naos y La Bombilla».

Fuera de la escuela, en el aparcamiento contiguo, se instalarán parte de los contenedores para poder continuar la labor que viene realizando el centro de vigilancia de gases hasta ahora. Una nueva ubicación para la que se están realizando labores de adecuación, movimiento de tierras y urbanización. Se espera continuar monitoreando los niveles de dióxido de carbono en la zona a través de más de mil sensores que verifican cada minuto que los límites establecidos, sobre todo en CO2, no se excedan.

Más de un millar de sensores verifican cada minuto que no se excedan los límites de CO2 establecidos

Las viviendas modulares que no se utilicen para este centro, y que continúan en propiedad del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), se conservarán y se reutilizarán en futuras situaciones de emergencia en el Archipiélago para dar una respuesta rápida y eficiente a posibles contingencias en las Islas.

Estos contenedores, que se concibieron en noviembre de 2022 como la mejor opción de vivienda para los afectados, resultaron no ser tan exitosos como parecían. Un informe técnico elaborado pocos meses después de su entrega revelaron que tenían oxidación en el techo, filtraciones de agua y falta de aislamiento técnico. Tal fue la gravedad que se tuvieron que alicatar los 85 aseos de las viviendas para evitar humedades e impermeabilizar 47 de ellas para solucionar problemas de goteras en distintas zonas de la vivienda. Unas ‘casas’ en las que el Gobierno del ‘pacto de las flores’ invirtió 7,5 millones de euros.

«A la gente hay que tratarla con la dignidad que merece. Dijimos que nos comprometíamos en desmontar esos recursos y lo hemos hecho», señaló el presidente insular.

No solo han comenzado a retirar las casas contenedor, también han empezado a desmontar las primeras viviendas de madera. Un proceso que empezó el pasado 31 de julio en El Paso y continuará en Los Llanos de Aridane a medida que las casas contenedor y de madera vayan quedando vacías. Todo ello, una vez que ya se ha firmado la última orden de pago de todas las viviendas habituales que se llevó el volcán. En concreto, todas cuyos ocupantes ya abandonaron los alojamientos tras haber recibido la compensación económica correspondiente por la pérdida de su casa. En esta nueva etapa, el Icavi dará un plazo razonable para que las personas que aún residen en estas infraestructuras puedan buscar una solución habitacional definitiva.

Para quienes, habiendo sido compensadas económicamente, aún no puedan acceder a una vivienda por sus propios medios, se ofrecerá una alternativa habitacional en régimen de alquiler. En concreto, podrán optar, según criterios sociales, a una de las 53 viviendas que el Cabildo de La Palma ha adquirido en Los Llanos de Aridane, con financiación del Gobierno de Canarias. Estas viviendas están actualmente en construcción y se prevé que estén finalizadas en un plazo máximo de 15 meses.

La consejería aclara que quedan 25 expedientes de primeras viviendas que la Administración no ha podido abonar por problemas documentales de los titulares –herencias, localización de propietarios...–. Una vez resueltos esos problemas, se abonarán.