Canarias suma 470 menores más bajo su cuidado desde el auto del Supremo

La presión migratoria sobre Canarias no cesa. Desde que el Tribunal Supremo ordenó en el mes de marzo al Estado que asumiera la tutela de más de mil menores migrantes no acompañados con derecho a protección internacional, han arribado a las costas del Archipiélago cerca de 500 niños con solicitud de asilo, mientras que solo 30 han sido trasladados a la Península –apenas un 0,6% del total de chicos atendidos en la región–. Una cifra que asciende, si se tienen en cuenta los 1.320 menores, asilados o no, que también han llegado a las Islas durante este año, a más de 5.000. La «saturación» de los centros canarios persiste. La región, lejos de verse aliviada por las derivaciones de niños asilados ordenadas por el Supremo, ha asumido a 470 de estos menores más bajo su cuidado. A ellos se suman otros 19 que llegaron en la madrugada del domingo al sur de Gran Canaria en la mayor embarcación registrada hasta ahora en la isla, con 251 personas a bordo.

En pleno debate sobre el reparto de la infancia migrante entre autonomías –al que se oponen diez comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular–, las Islas han comenzado a registrar un repunte en la llegada de pateras y cayucos impulsado por la mejora en las condiciones de navegación. De esto ya había advertido el Gobierno autonómico, utilizándolo como un argumento más que suficiente para reclamar celeridad en los traslados de los niños asilados. Para Canarias, «es urgente la distribución solidaria entre las comunidades autónomas». Un tema que estará sobre la mesa en la reunión bilateral con el Estado que se celebrará mañana, un día después de que se apruebe en el Consejo de Ministros, si nada se tuerce, el real decreto para detallar el número de plazas de acogida que debe tener cada autonomía y la situación de contingencia migratoria de aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria.

Las esperanzas de Canarias están puestas en este decreto: «Es fundamental que se agilicen las salidas tanto de los menores con protección internacional como las de los niños que no son asilados pero que deben ser derivados a otros lugares», reclaman desde el Ejecutivo autonómico, donde recuerdan que el Archipiélago «se declaró en colapso migratorio desde junio de 2024». Circunstancia que ya imposibilita «abrir nuevos centros de acogida o conseguir nuevos profesionales para atender a los niños y niñas que llegan a las Islas sin un adulto».

Los datos de la migración

En datos, la Comunidad Autónoma acoge a 5.107 menores migrantes no acompañados –asilados y no asilados– en 85 centros distintos, pero pese a la magnitud de estas cifras, el Archipiélago «asume en solitario la acogida de los chicos», criticó el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, quien añadió, además, que 152 días después del primer auto del Alto Tribunal, 994 menores con derecho a protección internacional siguen a cargo de Canarias. De esa cifra, explicó Cabello, 197 menores con solicitud de asilo han sido trasladados de las instalaciones del Gobierno de Canarias al ‘Canarias 50’ –recurso dependiente del Estado– y 30 ya han viajado a la Península: «El Estado tiene que cumplir con Canarias porque Canarias ya ha cumplido», sostuvo el portavoz, quien recordó, tal y como desde el Ejecutivo autonómico se ha criticado en numerosas ocasiones, que el ritmo al que se producen los viajes al territorio peninsular de los menores asilados es «totalmente insuficiente para revertir el hacinamiento en el que se encuentra la región». Por ello, Cabello exigió que durante la jornada de hoy «se active el artículo 35 de la Ley de extranjería para proceder al reparto de los niños y adolescentes [unos 3.000 no asilados] entre las Comunidades Autónomas». Esta medida ayudaría a repartir la acogida entre todo el país, aligerando la presión de las zonas fronterizas como Canarias, Ceuta y Melilla, pues todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a zonas con los recursos tensionados deberán ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días. «Lo que se establece es que cuando cualquier región vea superada su capacidad de acogida en un 150%, se tiene que activar un mecanismo que las socorra», señaló Cabello.

El objetivo es que todo esté listo para que la política de derivaciones comience el jueves 28 de agosto, aunque eso no implica que se efectúen ya los primeros viajes y salidas. Para el cómputo de los traslados se tendrán en cuenta parámetros como, por ejemplo, la población, renta per cápita, tasa de paro, esfuerzo previo, dimensionamiento estructural del sistema de plazas, la condición, o no, de ciudad fronteriza, insularidad, dispersión...

La reubicación lleva este año una financiación asociada de cien millones de euros. El Ministerio de Juventud e Infancia sufragará los traslados de los menores y el Estado cubrirá también los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses. Además, se compensará económicamente la sobreocupación de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid. Según las previsiones iniciales del Gobierno, Canarias sería la que más recursos recibiría –unos 24,3 millones de euros–, seguida de Madrid y Andalucía.

Estado y autonomía cogen aire en espera del Consejo de Ministros

El comité interadministrativo que se celebra entre el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico de manera semanal cada martes para abordar los traslados de los menores solicitantes de asilo a la Península se traslada a mañana. El motivo: el Consejo de Ministros que tiene lugar durante la jornada de hoy y en el que se espera aprobar el real decreto que detallará, entre otros aspectos, el número de menores migrantes no acompañados que puede acoger cada Comunidad Autónoma. Además, este real decreto es «importante», porque permitirá que las comunidades o ciudades autónomas que se encuentren en una situación de sobreocupación soliciten la contingencia migratoria extraordinaria. Una situación que podrá ser declarada cuando un lugar triplique su capacidad ordinaria, tal y como ocurre con Canarias, Ceuta y Melilla.

En cuanto a la cita de mañana, uno de los puntos que tensa el encuentro semanal es el calendario de las derivaciones de los menores asilados que Canarias «pide desde el primer día». Ahora, en esta nueva cita, el Archipiélago espera una hoja de ruta «que se adecúe a la situación que están soportando las Islas».