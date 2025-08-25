Un centenar de posibles menores llega en el cayuco más grande registrado hasta ahora en Gran Canaria
La embarcación fue rescatada a 429 kilómetros al sur de la Isla en la madrugada del domingo
EFE
En torno a un centenar de posibles menores viajaban a bordo del cayuco con 251 ocupantes que arribaron este domingo a Gran Canaria, y que se ha convertido en la mayor embarcación hasta la fecha que ha llegado a las costas de la Isla.
En esta embarcación precaria, que fue rescatada a 429 kilómetros al sur de Gran Canaria en la madrugada del domingo, viajaban 227 varones, de los cuales 100 parecen ser menores, y 24 mujeres, de las cuales diez posibles menores, ha detallado a EFE un portavoz del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.
La cifra de quienes podrían ser menores de este cayuco triplica al número de jóvenes con solicitud de asilo trasladados a la Península desde el pasado 11 de agosto en respuesta al auto del Tribunal Supremo: 30.
Asistencia médica
El personal sanitario tuvo que trasladar a 17 de los ocupantes de este cayuco a centros hospitalarios de la isla debido a patologías de diversa consideración.
Según han confirmado a EFE fuentes de la Cruz Roja, este es el mayor cayuco que ha llegado hasta la fecha a Gran Canaria, contando también la anterior crisis de los cayucos de 2006, superando a los 231 de una embarcación precaria que arribó a Arguineguín el pasado 20 de octubre de 2024.
Aun así, todavía está lejos de los 320 migrantes que viajaban a bordo del que hasta el momento es el mayor cayuco de la historia de Canarias, que llegó a las costas de El Hierro el 21 de octubre de 2023.
Además de esta embarcación, Salvamento Marítimo rescató también en la tarde del domingo a otra patera con siete personas a bordo, todas ellas varones de origen magrebí, y que se encontraban en buen estado de salud en general.
Esta segunda embarcación fue localizada a las 18:10 horas por la Salvamar Macondo en torno a las 18:10 horas (hora local) a unas 24 millas náuticas (unos 44 kilómetros) al sur-sureste de Gran Canaria, que fue llevada hasta el muelle de Arguineguín, donde atracó pasadas las 20:00 horas.
- Así suenan los cinco nombres guanches más bonitos de Canarias
- Alarma por la ocupación ilegal de suelo rústico: 683 sanciones en siete meses
- Ni huir ni tocarlo: así debes actuar si te encuentras un tiburón en los mares de Canarias
- Este es el rincón de Canarias donde María Patiño se siente en paz y desconecta del mundo
- El Teide arrastra veinte siglos de 'enfermedad' ecológica tras la desaparición del bosque de cedros ancestrales
- Tras 17 años del accidente de Spanair, España rinde homenaje a las víctimas de siniestros aéreos
- Rescatadas más de 230 personas de un cayuco a 429 kilómetros de Gran Canaria
- ¿Qué pasó con el tiburón marrajo que sorprendió a Tenerife este verano?