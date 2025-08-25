El decreto canario, termómetro del apoyo de los partidos a las demandas de las Islas

El Gobierno de Canarias trabaja en la elaboración de un “decreto canario” que concentre las principales demandas económicas de las islas al Estado, desde las ayudas al transporte y el Posei hasta los fondos para vivienda o la reconstrucción de La Palma. La iniciativa, según adelantó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, servirá como un termómetro para comprobar qué partidos respaldan realmente las prioridades canarias y cuáles no. "Cada uno que se moje y se verá quienes están con los asuntos prioritarios para Canarias y quienes no", apunto esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La propuesta comenzó a perfilarse en la reunión mantenida el pasado lunes en Madrid entre el presidente Fernando Clavijo y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la que se acordó dar un impulso a los compromisos pendientes con el Archipiélago. El objetivo del decreto es singularizar estas reclamaciones y evitar que queden diluidas en negociaciones parlamentarias más amplias, donde a menudo se mezclan con otras cuestiones ajenas a Canarias. “Necesitamos que el Estado cumpla”, señaló Cabello, quien insistió en que un texto específico permitirá fijar con claridad las prioridades de la agenda canaria y obligará a cada grupo político a definirse. El borrador, que ya está siendo trabajado por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, se trasladará al Gobierno central a lo largo de las próximas semanas.

Respaldo del PP

Preguntado sobre si el decreto, al ser promovido por un Gobierno formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, implicaría un respaldo automático de los populares en el Congreso, Cabello subrayó que se trata de un texto del Ejecutivo autonómico y, por tanto, "de quienes forman parte de él". Recordó además que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya firmó en su momento la agenda canaria. "Están muy claros cuáles son los asuntos prioritarios para esta comunidad autónoma”, dijo, al tiempo que señaló que el Partido Socialista también ha mostrado disposición a asumir buena parte de esas reivindicaciones.

El portavoz insistió en que el objetivo es alejar estas demandas de la "crispación política" que domina en el Congreso y que afectan a cuestiones que deberían suscitar consenso, como la recuperación de La Palma, la bonificación del 60% en el IRPF, los planes de empleo específicos para Canarias o la llegada de fondos aún pendientes. "Nos hace falta el instrumento jurídico, técnico y administrativo que permita movilizar esos recursos", remarcó Cabello, convencido de que el decreto facilitará que esos compromisos puedan materializarse.