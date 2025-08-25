Esta es la palabra que le dices a tu bebé y que ya usaban los antiguos canarios
Un gesto de ternura que parece universal tiene tiene raíces canarias, desde el balbuceo infantil a la leche que alimentaba la vida de los antiguos isleños
Hay palabras que parecen nacidas de la ternura más pura. Un “ajó” suave, dicho al compás de una caricia en la barbilla, basta para que un bebé estalle en risas. Lo que pocos saben es que esa voz infantil, tan universal en Canarias, no nació en la cuna sino en la raíz más antigua de estas islas.
El Diccionario de la Real Academia Española ya recoge la interjección ¡ajó!, ¡ajú! o ¡agho! como onomatopeyas de los primeros balbuceos del niño, empleada como estímulo cariñoso.
No obstante, esa palabra contempla una raíz guanche que hoy nos concecta con los ritos de lactancia y con la forma en que los antiguos pobladores entendía el ciclo de la vida.
El creador de contenidos Ayose Himar González, impulsor del proyecto @phdc_23, lo recuerda en uno de sus vídeos virales: “Los antiguos canarios llamaban 'ahó' con hache aspirada a la leche, alimento esencial de vida. Con el tiempo esa voz ancestral se transformó en expresión de cariño, en juego, en memoria viva de nuestro pasado. Cada vez que decimos 'ajó', hablamos también la lengua de nuestros antepasados”.
Otras voces guanches que siguen vivas
El caso de 'ajó' no es único. Canarias está sembrada de palabras guanches que han sobrevivido a la conquista y que hoy usamos casi sin darnos cuenta.
Algunas palabras hacen referencia a alimentos, como es el caso de las siguientes:
- Gofio, la harina tostada que fue alimento de subsistencia y hoy es emblema gastronómico.
- Baifo, el cabrito pequeño que aún nombra a las crías de cabra.
Otras se refieren a lugares y costumbres:
- Tamarán, el nombre con el que los aborígenes designaban a Gran Canaria.
- Tagoror, la asamblea donde los menceyes deliberaban.
- Tamarco, el abrigo de piel que protegía del frío en las cumbres.
Y no faltan términos que pasaron al habla cotidiana con naturalidad: tenique, piedra pequeña; guirre, el alimoche canario; chácara, instrumento de percusión. Todas ellas, como el “ajó”, son vestigios de una lengua desaparecida y dónde venimos.
Quizá la próxima vez que alguien pronuncie un “ajó” a un bebé, sin pensarlo, estará invocando a los antiguos habitantes de las islas, a la leche que los sustentaba y a la lengua que todavía se resiste a morir.
Porque, como resume el creador de contenidos, cada vez que acariciamos a un niño y le decimos ‘ajó’, no solo jugamos con él: estamos hablando la lengua de nuestros antepasados.
