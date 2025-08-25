Redes sociales
Parranda a bordo de un Binter
Los Gofiones sorprendieron a los pasajeros y montaron una fiesta en pleno vuelo
Lo que para muchos es una rutina monótona —subir a un avión, esperar el despegue, escuchar las instrucciones de seguridad y aguardar el aterrizaje—, para los pasajeros de un vuelo de Binter este domingo fue todo lo contrario. Durante el trayecto, los viajeros se vieron sorprendidos por una actuación en directo del grupo grancanario Los Gofiones, que transformó la cabina en una auténtica parranda canaria a bordo.
Con instrumentos en mano y letras cargadas de identidad, los músicos interpretaron varias piezas emblemáticas del folclore isleño, desatando sonrisas, móviles grabando y aplausos espontáneos. Lejos de las normas habituales de silencio y contención que suelen reinar en los vuelos comerciales, en esta ocasión lo que se respiró fue ambiente festivo y orgullo cultural.
“¡Arriba mi gente canaria!”: la fiesta también llegó a TikTok
El momento fue captado y compartido por el usuario de TikTok @canarionfiestas, cuyo vídeo rápidamente se viralizó entre usuarios canarios y amantes de la música tradicional. En las imágenes se puede ver a los miembros de Los Gofiones interpretando mientras los pasajeros observan entre emocionados y sorprendidos.
En los comentarios del vídeo destacan frases como "¡Arriba mi gente canaria!", pronunciada por una de las viajeras, Mary Donis, que celebra con entusiasmo el gesto del grupo. Otra usuaria, Mari, lamenta con humor no haber tenido la misma suerte en sus vuelos: “Una pena no encontrarse con una parranda canaria como esta”.
