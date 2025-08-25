DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

EFE El reparto de menores migrantes entre autonomías arranca esta semana con el PP en contra El Gobierno tiene previsto aprobar un decreto que detallará el número de plazas de acogida que debe tener cada comunidad

La Provincia Rescatadas más de 230 personas de un cayuco a 429 kilómetros de Gran Canaria Es el primer rescate de migrantes en la ruta canaria desde el pasado 12 de agosto, cuando se auxilió a dos embarcaciones con 67 personas en total en Lanzarote y Gran Canaria

Alexandra Socorro Baleares se da un tiro en el pie con el 'no' a la derivación de menores desde Canarias El Govern afirma que están «saturados», pero mientras que el archipiélago ha registrado 4.700 llegadas de migrantes, a Canarias han arribado 11.883

Europa Press Siete menores migrantes solicitantes de asilo viajan este domingo a la Península en el cuarto traslado desde Canarias Se trataría del segundo traslado efectuado en esta semana

Andrea Saavedra Candelaria Delgado: «No hay excusas, el Estado debe esforzarse más con los traslados» La atención a los menores migrantes no acompañados ha marcado la primera etapa de Candelaria Delgado al frente de la Consejería. Con los traslados ya en marcha, exige al Estado que «aumente sus esfuerzos»

Alexandra Socorro Canarias ve "irresponsable" y un sinsentido el ‘no’ balear a los menores El Ejecutivo, «sorprendido» de que el Govern amague con 'reventar' el sistema de derivaciones cuando viene avisando de llegadas «masivas» a sus costas

EFE Prohens lamenta la "falta total de humanidad" del Gobierno con los menores inmigrantes En declaraciones realizadas este viernes a Onda Cero y recogidas por EFE, Prohens ha rechazado esta "imposición" y ha subrayado que Baleares no tiene capacidad para acoger a más menores

Europa Press Canarias lamenta la "irresponsabilidad e insolidaridad" de Baleares tras pedir la suspensión del reparto de menores El viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo, asegura que si el Archipiélago canario "puede gestionar 6.000 menores", Baleares "puede acoger 49"

Andrea Saavedra Madrid defiende que ha exigido de forma «reiterada» el refuerzo del Frontex El Ejecutivo regional pide en Bruselas más medios marítimos y aéreos para la agencia europea tras sentirse ignorado por el Estado