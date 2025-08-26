Álvarez (UGT) reclama un reparto de menores migrantes "con dignidad y menos ruido"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado este martes por solventar el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas "con dignidad y menos ruido". Álvarez ha señalado en declaraciones a los medios que resulta "estúpido" que alguien pueda plantear que la redistribución de estos chicos "no se puede hacer sin ningún problema (...) No tiene ningún sentido. Es hipócrita, indigno, inhumano".

"No sé cómo algunos pueden después ir a darse golpes de pecho cuando no respetan los derechos de las personas", ha añadido en alusión a los presidentes autonómicos más reticentes con este reparto.

El líder de UGT ha garantizado que su sindicato intentará ser "punta de lanza para que se vea la migración como es" en un país, España, "con grandes fronteras marítimas" y que además ha sido "un pueblo que ha emigrado" a lo largo de la historia.

Cree que los flujos migratorios en España "se pueden acomodar sin ningún tipo de problema", y que "el problema" en todo caso "está en la mente de algunos que solo piensan en cómo arrancar un voto, en cómo dividir a la ciudadanía, en una España que no es la que hoy tenemos".

La migración es alguno de los asuntos que la asamblea provincial del comercio y la hostelería de Santa Cruz de Tenerife afrontará estos días, con la participación prevista del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a quien Pepe Álvarez ha felicitado por su "valentía".

"Para los españoles y españolas es un orgullo ver que en el lugar de más llegadas de migrantes hay personas que ven este fenómeno desde una perspectiva humana, también social y económica, pero fundamentalmente humana", ha aseverado.