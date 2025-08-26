Álvarez (UGT) reclama un reparto de menores migrantes "con dignidad y menos ruido"
El secretario general de UGT asegura que no entiende "cómo algunos presidentes autonómicos pueden darse golpes de pecho cuando no respetan los derechos de las personas"
EFE
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado este martes por solventar el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas "con dignidad y menos ruido". Álvarez ha señalado en declaraciones a los medios que resulta "estúpido" que alguien pueda plantear que la redistribución de estos chicos "no se puede hacer sin ningún problema (...) No tiene ningún sentido. Es hipócrita, indigno, inhumano".
"No sé cómo algunos pueden después ir a darse golpes de pecho cuando no respetan los derechos de las personas", ha añadido en alusión a los presidentes autonómicos más reticentes con este reparto.
El líder de UGT ha garantizado que su sindicato intentará ser "punta de lanza para que se vea la migración como es" en un país, España, "con grandes fronteras marítimas" y que además ha sido "un pueblo que ha emigrado" a lo largo de la historia.
Cree que los flujos migratorios en España "se pueden acomodar sin ningún tipo de problema", y que "el problema" en todo caso "está en la mente de algunos que solo piensan en cómo arrancar un voto, en cómo dividir a la ciudadanía, en una España que no es la que hoy tenemos".
La migración es alguno de los asuntos que la asamblea provincial del comercio y la hostelería de Santa Cruz de Tenerife afrontará estos días, con la participación prevista del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a quien Pepe Álvarez ha felicitado por su "valentía".
"Para los españoles y españolas es un orgullo ver que en el lugar de más llegadas de migrantes hay personas que ven este fenómeno desde una perspectiva humana, también social y económica, pero fundamentalmente humana", ha aseverado.
- Así suenan los cinco nombres guanches más bonitos de Canarias
- Alarma por la ocupación ilegal de suelo rústico: 683 sanciones en siete meses
- Llegan 19 menores migrantes no acompañados en el cayuco más grande registrado hasta ahora en Gran Canaria
- De familia irlandesa y sangre isleña: así es como un canario se convirtió en presidente de España cuatro veces
- Parranda a bordo de un Binter: “¡Arriba mi gente canaria!”
- Ni huir ni tocarlo: así debes actuar si te encuentras un tiburón en los mares de Canarias
- Este es el rincón de Canarias donde María Patiño se siente en paz y desconecta del mundo
- El Teide arrastra veinte siglos de 'enfermedad' ecológica tras la desaparición del bosque de cedros ancestrales