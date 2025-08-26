Un barbero convierte el Teide en su peluquería: cortes de pelo en la carretera desatan la indignación

El Parque Nacional del Teide ha sido protagonista de una nueva polémica viral. Esta vez, no por su belleza volcánica ni por sus récords turísticos, sino por convertirse —literalmente— en un salón de belleza improvisado. Un barbero, identificado como @belgium.barber.te en TikTok, grabó y difundió una serie de vídeos en los que aparece cortando el pelo a sus clientes en pleno entorno natural, incluso en medio de una carretera por la que circulaban vehículos.

Los vídeos, que comenzaron a circular en mayo, han vuelto a viralizarse este verano, alimentando el debate sobre el uso indebido de espacios naturales protegidos. Lejos de tratarse de una grabación espontánea, se trató de una acción deliberadamente planificada, con tomas cuidadas y enfoque promocional. El fondo, el Teide; el plató, la calzada; el mensaje, polémico.

Una carretera, una silla y un corte de pelo: el vídeo que encendió las redes

Uno de los momentos más criticados muestra al cliente sentado tranquilamente en mitad de la calzada, mientras varios vehículos, entre ellos quads turísticos, se ven obligados a maniobrar para no atropellarlo. Esta escena ha sido compartida miles de veces, generando una mezcla de estupor e indignación entre los usuarios.

El contraste entre la tranquilidad de un corte de pelo y la peligrosidad de estar en medio del asfalto, en un espacio de alto valor ecológico, ha despertado las alarmas. Muchos consideran que se trata de una falta de respeto al entorno natural, pero también de una acción que pone en riesgo la seguridad vial y el bienestar de otros visitantes.

El Parque Nacional del Teide no es un simple lugar bonito para grabar vídeos. Es un Espacio Natural Protegido, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, y está sujeto a una normativa estricta. Toda actividad comercial, promocional o de ocio no autorizada está prohibida, y más aún si supone un riesgo para las personas o el medio ambiente.

Grabar un vídeo de este tipo sin permisos supone una infracción a la normativa de uso del parque, que prohíbe expresamente este tipo de conductas. Aunque aún no se ha confirmado si el autor del vídeo ha sido sancionado, lo cierto es que las autoridades pueden imponer multas e incluso prohibiciones de acceso a quienes incumplen la ley.