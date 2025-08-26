Estas son las criaturas marinas que puedes ver bajo el agua si buceas en Canarias

Bucear en Canarias es como entrar en un universo paralelo. Bajo la superficie, donde el sol se filtra entre corrientes de azul intenso, se esconde un catálogo vivo de especies marinas que convierten al Archipiélago en uno de los mejores lugares de Europa para practicar submarinismo. “Si quieres conocer alguno de los peces que tenemos en Canarias, prepárate: son muchos y muy variados”, explica el biólogo marino y divulgador Pablo Martín, conocido en redes como @pablo.dive.

Con su estilo cercano y pedagógico, el especialista repasa algunos de los animales que cualquier persona puede encontrarse bajo el agua: desde peces diminutos con colores hipnóticos hasta tiburones en peligro de extinción que todavía sobreviven en nuestras costas.

Gallitos, roncadores y burritos listados

“Empezamos con los gallitos verdes”, dice Martín, señalando a un pez que muchos confunden con especies tropicales. Este pez óseo, también llamado gallito amarillo, se camufla entre fondos rocosos y praderas de algas gracias a su piel rugosa y su hocico afilado. Puede medir hasta 25 centímetros y muestra un color amarillo verdoso moteado de manchas oscuras.

Otro clásico de las aguas canarias son los roncadores, peces que nadan en bancos tan compactos que parecen nubes doradas bajo el mar. Su nombre se debe al “ronquido” que emiten al salir del agua, un sonido peculiar producido por sus dientes y su vejiga natatoria.

No menos llamativos son los burritos listados, identificables por las ocho líneas horizontales que cruzan su cuerpo. “Es un pez alargado, de tonos plateados y amarillos, que puede llegar a los 50 centímetros”, comenta el biólogo.

Burrito listado / Submarine adventure

Bicudas, herreras y el temido rascacio

En cualquier inmersión, el buceador puede cruzarse con las bicudas, peces de cuerpo alargado y mandíbulas llenas de dientes afilados que recuerdan a pequeños depredadores prehistóricos. Suelen moverse en cardúmenes y pueden superar el metro de longitud.

Las herreras, por su parte, se reconocen fácilmente por las líneas que recorren su cuerpo plateado, mientras que el rascacio o “tiñosu”, como lo llaman en Canarias es una de las especies que más respeto inspira. “De pequeño les tenía auténtico miedo”, reconoce Martín. Con sus espinas venenosas y su aspecto rojizo, el rascacio se camufla en fondos rocosos y puede provocar dolorosas heridas al contacto.

Conocido como escorpión rojo / LP/DLP

Angelotes, mantelinas y tamboriles

Los fondos arenosos de Canarias esconden verdaderos tesoros como las anguilas jardineras o los famosísimos angelotes son tiburones planos, muy amenazados, que alcanzan los dos metros y medio de longitud. A pesar de su apariencia, son inofensivos y símbolo de la biodiversidad local.

Las mantelinas, conocidas también como rayas mariposa, suelen permanecer enterradas bajo la arena, mientras que el tamboril espinoso sorprende por su capacidad de inflarse y cubrirse de púas como defensa frente a depredadores.

Ejemplar de angelote. / EFE / Michael Sealey / Proyecto Angel Shark

Viejas, abades y meros: los reyes del fondo rocoso

Si hay un pez que define la identidad canaria, ese es la vieja. Colorida, curiosa y muy apreciada en la gastronomía, habita entre las algas y los fondos volcánicos. Es un pez loro activo y precioso, uno de los más emblemáticos de nuestras aguas, recuerda Martín.

A su lado, los abades y los meros son los grandes señores de las cuevas submarinas. Con cuerpos robustos, manchas miméticas y territorios de caza delimitados, se dejan ver en profundidades que van de los 20 a los 200 metros.

Vieja pescado canario / Marca Canaria

Nudibranquios, chocos y criaturas misteriosas

El Archipiélago también guarda secretos más pequeños y desconocidos. Los nudibranquios, babosas marinas de colores brillantes, parecen joyas vivientes sobre la roca. Los chocos, cefalópodos de 10 tentáculos, son muy apreciados en la cocina y poseen un camuflaje espectacular.

Y en las grietas, el murión o morena negra recuerda que no todo en el mar es amable: su cuerpo serpentiforme y sus pequeños ojos inspiran respeto entre quienes lo observan.

“Puedes encontrarte un simple gusano de fuego con colores brillantes o un angelote enterrado en la arena, y en ambos casos sentirás que formas parte de un mundo distinto”.

El recorrido por la biodiversidad submarina de Canarias no estaría completo sin mencionar otras especies igual de sorprendentes. El pejetrompeta, conocido también como trompetero o trompeta africana, debe su nombre a la forma alargada y aflautada de su boca, y suele aparecer deslizándose entre corales y arenales.

Especies de nudibranquios / Buceopedia

Un último desfile de criaturas

Junto a él, la salema o salpa se mueve en bancos perfectamente coordinados que parecen coreografías bajo el agua, aunque su carne no siempre resulta recomendable por ser de calidad irregular e incluso tóxica en algunos casos.

Los sargos, tan comunes como reconocibles, completan la lista de peces habituales, acompañados de especies mucho más llamativas como el gusano de fuego, un pequeño anélido rojo, verde o marrón con cerdas blancas capaces de provocar dolorosas irritaciones.

En aguas más profundas, los medregales vigilan atentos a su alrededor, mientras las catalufas, con su color rojizo brillante y franjas plateadas, añaden un destello de luz a los fondos. Los salmonetes y el majestuoso mero, dueño territorial de las cuevas marinas y muy apreciado en la gastronomía, son también presencias habituales.

Y no puede faltar el pulpo, ingenioso y escurridizo, siempre protagonista de historias marineras, ni el hidroideo urticante (Macrorhynchia philippina), un organismo colonial de aspecto arbustivo y blanco que, pese a su aparente fragilidad, es capaz de infligir dolorosas picaduras al contacto con la piel.

Más allá de la belleza, la biodiversidad marina de Canarias es también un recordatorio de responsabilidad. Muchas de estas especies están amenazadas por la pesca excesiva, la contaminación o la pérdida de hábitats. “Cuidar de ellas es cuidar de nuestra propia identidad como islas”, insiste Martín.

El océano guarda historias milenarias, y bucear en las islas es sumergirse en una de las más fascinantes. Desde los bancos de roncadores hasta la majestuosidad del angelote, cada inmersión es una ventana a un patrimonio natural que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta.