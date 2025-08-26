En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Un centenar de posibles menores llega en el cayuco más grande registrado hasta ahora en Gran Canaria
En torno a un centenar de posibles menores viajaban a bordo del cayuco con 251 ocupantes que arribaron este domingo a Gran Canaria, y que se ha convertido en la mayor embarcación hasta la fecha que ha llegado a las costas de la Isla.
En esta embarcación precaria, que fue rescatada a 429 kilómetros al sur de Gran Canaria en la madrugada del domingo, viajaban 227 varones, de los cuales 100 parecen ser menores, y 24 mujeres, de las cuales diez posibles menores, ha detallado a EFE un portavoz del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.
José A. Neketan
Identificados por ahora 68 migrantes en el núcleo de chabolas de Bahía de Formas en Santa Lucía
La Policía Local de Santa Lucía ya ha identificado hasta el momento a 68 personas migrantes de diferentes países latinoamericanos que residen en las infraviviendas localizadas en el asentamiento ilegal de Bahía de Formas, donde las fuerzas de seguridad actúan desde el sábado para identificar - por orden del Juzgado nº 3 de San Bartolomé de Tirajana- a las cientos de personas que desde hace años residen en un núcleo chabolista que ha crecido en un suelo rústico de propiedad privada.
EFE
El reparto de menores migrantes entre autonomías arranca esta semana con el PP en contra
El Gobierno tiene previsto aprobar un decreto que detallará el número de plazas de acogida que debe tener cada comunidad
La Provincia
Rescatadas más de 230 personas de un cayuco a 429 kilómetros de Gran Canaria
Es el primer rescate de migrantes en la ruta canaria desde el pasado 12 de agosto, cuando se auxilió a dos embarcaciones con 67 personas en total en Lanzarote y Gran Canaria
Alexandra Socorro
Baleares se da un tiro en el pie con el 'no' a la derivación de menores desde Canarias
El Govern afirma que están «saturados», pero mientras que el archipiélago ha registrado 4.700 llegadas de migrantes, a Canarias han arribado 11.883
Europa Press
Siete menores migrantes solicitantes de asilo viajan este domingo a la Península en el cuarto traslado desde Canarias
Se trataría del segundo traslado efectuado en esta semana
Andrea Saavedra
Candelaria Delgado: «No hay excusas, el Estado debe esforzarse más con los traslados»
La atención a los menores migrantes no acompañados ha marcado la primera etapa de Candelaria Delgado al frente de la Consejería. Con los traslados ya en marcha, exige al Estado que «aumente sus esfuerzos»
Alexandra Socorro
Canarias ve "irresponsable" y un sinsentido el ‘no’ balear a los menores
El Ejecutivo, «sorprendido» de que el Govern amague con 'reventar' el sistema de derivaciones cuando viene avisando de llegadas «masivas» a sus costas
EFE
Prohens lamenta la "falta total de humanidad" del Gobierno con los menores inmigrantes
En declaraciones realizadas este viernes a Onda Cero y recogidas por EFE, Prohens ha rechazado esta "imposición" y ha subrayado que Baleares no tiene capacidad para acoger a más menores
Europa Press
Canarias lamenta la "irresponsabilidad e insolidaridad" de Baleares tras pedir la suspensión del reparto de menores
El viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo, asegura que si el Archipiélago canario "puede gestionar 6.000 menores", Baleares "puede acoger 49"
