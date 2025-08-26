Ni Vueling ni Binter: esta es la aerolínea que más pasajeros tiene en el Aeropuerto de Gran Canaria
El informe más reciente publicado por AENA revela las estadísticas del último semestre sobre los clientes de las distintas aerolíneas, destacando un sorprendente resultado en la compañía con mayor número de pasajeros
El Aeropuerto de Gran Canaria ha registrado casi 8 millones pasajeros en lo que llevamos de año. Esta cifra no solo lo posiciona como uno de los más transitados de Canarias, sino que lo convierte en la puerta de entrada al paraíso para los turistas, tanto nacionales como internacionales. En el último informe publicado por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), se desvela cuáles son las compañías aéreas con más clientes durante el primer semestre de 2025.
El aeródromo de la capital grancanaria ha tenido un total de 7.874.806 durante el primer semestre del año, según los datos de AENA, afianzando su posición como uno de los más transitados del país en 2025. Esta cifra consolida la recuperación del tráfico aéreo tras la pandemia y que apunta a un nuevo récord de movilidad para el cierre del ejercicio. Las aerolíneas eligen este aeropuerto debido a su alta capacidad operativa, el reclamo turístico de la isla y su ubicación geográfica estratégica, que lo convierte en un punto clave para conexiones internacionales.
Las compañías que lideran el tráfico en el Aeropuerto de Gran Canaria durante este período son las de bajo coste, pero también destacan operadores tradicionales. El crecimiento sostenido no solo refleja la recuperación del sector turístico en la isla, sino también su creciente atractivo como destino de negocios y eventos internacionales, porque aviones de 130 aerolíneas despegan o aterrizan de sus pistas.
Asimismo, las conexiones con destinos europeos han registrado un notable crecimiento, mientras que las rutas más demandadas por los pasajeros locales siguen siendo los viajes entre islas, que facilitan la conexión con otros municipios del archipiélago. Estos desplazamientos representan el mayor volumen de tráfico en el aeropuerto, destacando especialmente las operaciones hacia las islas vecinas.
- Tenerife Norte - C. La Laguna: 9.009
- Lanzarote César Manrique: 7.425
- Madrid-Barajas Adolfo Suárez: 6.653
- Fuerteventura: 6.056
- La palma /Stata. Cruz de la Palma: 2.258
- Tenerife Sur: 2.090
- Barcelona-El Prat: 1.620
- Dusseldorf: 1.134
- Frankfurt/internacional: 1.016
- Sevilla: 1.005
Durante el 2025 se han registrado 71.226 operaciones a casi 350 destinos.
Ryanair es la aerolínea con más pasajeros
Las estadísticas no mienten y reflejan la fuerte presencia del turismo y la conectividad interinsular, así como la consolidación de varias compañías como líderes en la ruta con Gran Canaria. En cabeza se sitúa Ryanair, que ha transportado ya 813.366 pasajeros, seguida muy de cerca por Vueling Airlines, con 779.105. Ambas aerolíneas de bajo coste mantienen una competencia feroz por el mercado nacional y europeo, que llevan pasajeros a Madrid y Barcelona, principalmente.
En tercera posición, con 606.090 pasajeros, destaca Naysa Servicios Aéreos, filial de Binter Canarias, que es 4ª con 605.831 pasajeros. Eso sí, la suma de las dos empresas canarias hermanas -Naysa y Binter- acumula más de 1,28 millones de usuarios en rutas interinsulares, lo que evidencia el peso del tráfico entre islas. Completan el top 5 Iberia Express con 537.159 pasajeros y Canarias Airlines con 480.349 clientes, una muestra del dinamismo del mercado regional.
El turismo internacional también tiene un papel destacado. Aerolíneas como Jet2.com con 379.179, Condor Flugdienst (270.157) o Eurowings (242.290) evidencian el peso del mercado británico y alemán en el turismo que llega a Gran Canaria. También destaca la presencia de TUI Airways y Sunclass Airlines, reflejando el aumento de conexiones con Escandinavia y el centro de Europa.
En 2024, el aeropuerto de Gran Canaria tuvo 15.219.843 pasajeros, una cifra que supuso un aumento de casi el 9% respecto a 2023, con más turistas internacionales que nacionales, 7.945.706, frente a 7.191.710 que llegaron de España. Con el ritmo de crecimiento actual, esas cifras se superarán para confirmar a Gran Canaria y su aeropuerto como uno de los preferidos por los turistas.
- Así suenan los cinco nombres guanches más bonitos de Canarias
- Alarma por la ocupación ilegal de suelo rústico: 683 sanciones en siete meses
- Ni huir ni tocarlo: así debes actuar si te encuentras un tiburón en los mares de Canarias
- Este es el rincón de Canarias donde María Patiño se siente en paz y desconecta del mundo
- El Teide arrastra veinte siglos de 'enfermedad' ecológica tras la desaparición del bosque de cedros ancestrales
- Tras 17 años del accidente de Spanair, España rinde homenaje a las víctimas de siniestros aéreos
- Rescatadas más de 230 personas de un cayuco a 429 kilómetros de Gran Canaria
- ¿Qué pasó con el tiburón marrajo que sorprendió a Tenerife este verano?