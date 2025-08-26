Ni Vueling ni Binter: esta es la aerolínea que más pasajeros tiene en el Aeropuerto de Gran Canaria

El Aeropuerto de Gran Canaria ha registrado casi 8 millones pasajeros en lo que llevamos de año. Esta cifra no solo lo posiciona como uno de los más transitados de Canarias, sino que lo convierte en la puerta de entrada al paraíso para los turistas, tanto nacionales como internacionales. En el último informe publicado por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), se desvela cuáles son las compañías aéreas con más clientes durante el primer semestre de 2025.

El aeródromo de la capital grancanaria ha tenido un total de 7.874.806 durante el primer semestre del año, según los datos de AENA, afianzando su posición como uno de los más transitados del país en 2025. Esta cifra consolida la recuperación del tráfico aéreo tras la pandemia y que apunta a un nuevo récord de movilidad para el cierre del ejercicio. Las aerolíneas eligen este aeropuerto debido a su alta capacidad operativa, el reclamo turístico de la isla y su ubicación geográfica estratégica, que lo convierte en un punto clave para conexiones internacionales.

Las compañías que lideran el tráfico en el Aeropuerto de Gran Canaria durante este período son las de bajo coste, pero también destacan operadores tradicionales. El crecimiento sostenido no solo refleja la recuperación del sector turístico en la isla, sino también su creciente atractivo como destino de negocios y eventos internacionales, porque aviones de 130 aerolíneas despegan o aterrizan de sus pistas.

Asimismo, las conexiones con destinos europeos han registrado un notable crecimiento, mientras que las rutas más demandadas por los pasajeros locales siguen siendo los viajes entre islas, que facilitan la conexión con otros municipios del archipiélago. Estos desplazamientos representan el mayor volumen de tráfico en el aeropuerto, destacando especialmente las operaciones hacia las islas vecinas.

Durante el 2025 se han registrado 71.226 operaciones a casi 350 destinos.

Ryanair es la aerolínea con más pasajeros

Las estadísticas no mienten y reflejan la fuerte presencia del turismo y la conectividad interinsular, así como la consolidación de varias compañías como líderes en la ruta con Gran Canaria. En cabeza se sitúa Ryanair, que ha transportado ya 813.366 pasajeros, seguida muy de cerca por Vueling Airlines, con 779.105. Ambas aerolíneas de bajo coste mantienen una competencia feroz por el mercado nacional y europeo, que llevan pasajeros a Madrid y Barcelona, principalmente.

En tercera posición, con 606.090 pasajeros, destaca Naysa Servicios Aéreos, filial de Binter Canarias, que es 4ª con 605.831 pasajeros. Eso sí, la suma de las dos empresas canarias hermanas -Naysa y Binter- acumula más de 1,28 millones de usuarios en rutas interinsulares, lo que evidencia el peso del tráfico entre islas. Completan el top 5 Iberia Express con 537.159 pasajeros y Canarias Airlines con 480.349 clientes, una muestra del dinamismo del mercado regional.

El turismo internacional también tiene un papel destacado. Aerolíneas como Jet2.com con 379.179, Condor Flugdienst (270.157) o Eurowings (242.290) evidencian el peso del mercado británico y alemán en el turismo que llega a Gran Canaria. También destaca la presencia de TUI Airways y Sunclass Airlines, reflejando el aumento de conexiones con Escandinavia y el centro de Europa.

En 2024, el aeropuerto de Gran Canaria tuvo 15.219.843 pasajeros, una cifra que supuso un aumento de casi el 9% respecto a 2023, con más turistas internacionales que nacionales, 7.945.706, frente a 7.191.710 que llegaron de España. Con el ritmo de crecimiento actual, esas cifras se superarán para confirmar a Gran Canaria y su aeropuerto como uno de los preferidos por los turistas.