Un apellido con raíces borradas: esto lo que nunca te contaron sobre un pasado que aún resuena en Canarias

En las calles de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, aún pervive un rótulo discreto que susurra historia: “Esta casa de estilo colonial canario la construyó la familia de origen judío Montes de Oca, avecindada aquí desde el siglo XVI y que ha dado nombre a la calle”. Ese testimonio, tan sobrio como revelador, es uno de los pocos rastros visibles de una familia que llegó a Canarias hace más de cinco siglos y que, como tantas otras, se vio obligada a reinventar su identidad en tiempos de sospecha y persecución.

El profesor de historia y genealogista Faneque Hernández Bautista lo trae a la actualidad en su artículo publicado en Genealogías Canarias: “El topónimo Montes de Oca está referido a unas estribaciones montañosas del Sistema Ibérico en la provincia de Burgos”. Desde allí, y a través de Villafranca del Bierzo, viajó el apellido hacia las islas en las huestes de la Conquista.

Un apellido viajero

El apellido Montes de Oca es de origen toponímico. Remite a Villafranca de Montes de Oca, en Burgos, una comarca marcada por montañas, pastores y el comercio de aves. Los cronistas recogieron incluso la tradición de que moriscos de la zona criaban ocas en la sierra y bajaban a venderlas en el pueblo.

En Canarias, el apellido se documenta ya en el siglo XV. Según el profesor Manuel Lobo, el conquistador Antonio Montesdeoca, natural de Villafranca del Bierzo, participó en la campaña de Gran Canaria en 1483 y después en la de Tenerife. Su hijo, Juan Francisco de Montesdeoca, casó en Gran Canaria con Catalina Ramírez, y de esa unión surgió buena parte de la rama isleña del linaje.

Casa Montesdeoca / Genealogías Canarias

El silencio del XVII

El historiador Faneque Hernández lanza una pregunta clave: ¿qué ocurrió a mediados del siglo XVII para que el apellido prácticamente desapareciera? En Arucas, los descendientes de Francisco Montesdeoca adoptaron el apellido Bautista en honor a San Juan Bautista de Arucas. En La Vega, los descendientes de Juan de Montesdeoca pasaron a llamarse Hernández. Coincidencia o no, ambas ramas abandonaron el apellido original en fechas muy próximas.

La explicación podría estar en el peso de la Inquisición. “Los herederos de este linaje posiblemente intentaron, ante las presiones, librarse del estigma de que Vicente, el primero de la saga, tuviese un origen judío”, apunta el investigador.

La hipótesis del origen judío

El apellido Montesdeoca no solo se extendió en Canarias. Según recoge Radio Sefarad, en el siglo XVI se asentó en Las Palmas una familia judía con este nombre. Una de sus ramas cambió a Hernández, otra estuvo vinculada a médicos destacados, y otros Montes de Oca pasaron a América, especialmente desde Portugal.

La variante más habitual en el Archipiélago y América es la forma continua Montesdeoca, que ha llegado hasta hoy, aunque se ha convertido en un apellido minoritario. La desaparición documentada del apellido en Canarias en torno al siglo XVII, junto con la pista de la casona de Vegueta y la sustitución por otros apellidos, refuerzan la hipótesis de un origen judío oculto bajo la presión social y religiosa.

Cinco siglos de memoria

Hoy, el apellido Montesdeoca se localiza en España, Francia, Suiza, Canadá y Alemania. En Canarias, sigue presente, pero con una historia marcada por la supervivencia y la adaptación.

Tal es la repercusión del apellido que incluso la divulgadora de historia de Canarias, Ana Navarro, lo destaca a partir de las investigaciones del historiador Francisco García Talavera en su obra 11000 apellidos arraigados en Canarias. Según estas referencias, en España son unas nueve mil personas las que portan el apellido Montesdeoca, tanto en primera como en segunda posición.

Lo sorprendente es que el 90% de ellas se concentran en Canarias, sobre todo en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, y en distintas ramas familiares asentadas en América. De hecho, quien se lleva la palma en número es Ecuador, con más de 8.800 personas que llevan este apellido escrito en una sola palabra, reflejando la migración y la expansión del linaje a lo largo de los siglos.