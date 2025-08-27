Redes sociales
Camilo queda enamorado de La Palma: "Canarias parece otro planeta"
La pareja compartió un nuevo episodio de su serie digital desde el Hotel Meliá de Puerto Naos, tras reunir a más de 6.500 personas en su primer concierto en La Palma
El cantante colombiano Camilo y su esposa, la artista venezolana Evaluna Montaner, han dejado una huella profunda en La Palma tras su paso por la isla. El concierto que ofrecieron en El Paso dentro del festival ResisTIME 2025 reunió a más de 6.500 personas, convirtiéndose en uno de los eventos musicales más relevantes del verano en Canarias.
Pero la experiencia fue mucho más allá del escenario. A través de su serie digital Los Lunes de Camilo y Evaluna, la pareja compartió con sus seguidores momentos íntimos y cotidianos vividos en la isla, reforzando el vínculo cercano que mantienen con su comunidad digital, conocida como La Tribu.
El concierto de Camilo formó parte de su gira por España en 2025, en la que incluyó solo dos paradas en Canarias: La Palma y Gran Canaria. Su actuación en El Paso fue especialmente significativa por tratarse de su primera vez en la isla.
Acompañado por Evaluna en el escenario, Camilo ofreció un espectáculo cargado de emoción, conexión y cercanía. El público, predominantemente joven, vibró con sus temas más conocidos y participó activamente con pancartas, accesorios y símbolos representativos de La Tribu, creando un ambiente familiar y festivo.
La actuación estuvo organizada por El Time Eventos, con el respaldo del Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de El Paso y la marca Islas Canarias Latitud de Vida, consolidando así el papel de la isla como un destino destacado para grandes citas culturales.
“Canarias parece otro planeta”
Un día después del concierto, la pareja grabó un nuevo capítulo de su serie digital desde el Hotel Meliá de Puerto Naos, donde se alojaron. El episodio, titulado “Viajamos con cocina portátil”, comienza con la expresión de asombro de Camilo al abrir la cortina de su habitación: “¿Tú viste eso, Evaluna? ¡Wow! Yo no puedo creer esto. Las montañas, las cascadas de nubes, un montón de platanales y al agua… Las Islas Canarias parecen otro planeta.”
El cantante no ocultó su entusiasmo al contemplar el paisaje de la costa palmera, que combinaba vegetación, montaña y mar de una forma impactante.
