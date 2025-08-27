El Gobierno apunta a la intervención policial si alguna autonomía rechaza la acogida de menores migrantes

"Yo creo que ninguna se va a oponer, (pero) si alguna lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Así lo apuntó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ante los avisos que han lanzado ya algunas comunidades de gobiernos presididos por el Partido Popular de no acoger a los menores migrantes que partirán de Canarias y Ceuta como alivio de la presión que sufren esos dos enclaves.

Torres se mostró convencido de que "ninguna" autonomía no va asumir el reparto que, tras el decreto que aprobó este martes el Consejo de Ministros, le corresponde en aras de la "solidaridad". "No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela" de esos menores que, ahora por la nueva normativa, le corresponde la autonomía de acogida. No obstante, en una entrevista e TVE, avanzó que si alguna se rebelase "lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (del Estado) y hacer que se cumpla la legislación. Pero no me cabe que ningún presidente vaya a no cumplir la ley", apostilló tras lanzar el aviso.

Por otro lado, ante la intención ya expresada por algunos Ejecutivos autonómicos de recurrir el decreto del Ejecutivo, Torres apuntó que algunos ya han ido por la vía judicial en otros momento y "ya han recibido algunos varapalos" cuando "han intentado frenar el desarrollo de una modificación legislativa". Por ello, a su juicio, "no tiene recorrido" que apunten al Tribunal Supremo o al Constitucional.

El que fuera presidente de Canarias se refirió a la negativa frontal de Baleares. "Es lamentable es que haya escuchado yo críticas, por ejemplo, de la presidenta de Baleares, que ni siquiera nos envió el certificado de los menores que tenía en su comunidad autónoma como se le requirió desde el Ministerio de Infancia",

Máxime, dijo, cuando se trata de una comunidad que en un momento en el que le están llegando menores y puede darse que llegue "a una contingencia migratoria que multiplique por tres su capacidad ordinaria" y, por tanto, pueda "acogerse al real decreto" aprobado ayer por el que se activa la "solidaridad" del resto de autonomías y se trasladan a esos menores para "garantizar" sus derechos. Para el ministro, en la cuestión migratoria, "o se se o se colabora o se pone palos en las ruedas".