Madrid encabeza la rebelión de las comunidades del PP

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) salieron ayer en tromba para censurar el decreto que establece la capacidad de acogida de cada región, el último paso legislativo para que mañana, día 28, se lleven a cabo los primeros traslados a la Península –o a Baleares– de menores migrantes que llegaron a las Islas en barcazas sin la compañía de familiares y que hasta ahora han estado bajo la tutela del Gobierno de Canarias.

Pese a la situación límite en que se encuentra la red de acogida del Archipiélago, las autonomías del PP no solo se quedaron en la crítica al decreto y al Ejecutivo de Pedro Sánchez –verdadero objetivo político de los populares–, sino que anunciaron nuevos recursos contra la distribución de los alrededor de 3.000 niños y chicos que saldrán de Canarias –y de Ceuta– rumbo a otros puntos de España.

A la cabeza de la rebelión popular vuelve a estar la Comunidad de Madrid, cuyo consejero Jorge Rodrigo avisó que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá ante la Justicia el decreto aprobado ayer en el Consejo de Ministros, toda vez que «rompe la igualdad» entre autonomías y se ha elaborado «sin transparencia».

Esa ruptura de la igualdad interautonómica que denuncia Madrid obedece a la exclusión de Cataluña y País Vasco de la distribución de los menores migrantes no acompañados, una exclusión que el Gobierno central justifica sobre la base del «esfuerzo previo realizado» por ambas comunidades en esta materia pero que criticaron al unísono todos los Ejecutivos territoriales del PP. Una «deslealtad» y un «enjuague» de Sánchez, en palabras de Inma Sanz, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, que también se sumó a la andanada y que incluso se puso al servicio de Díaz Ayuso de cara a su estrategia jurídica para tumbar el decreto.

Y de Madrid a Baleares, donde el Govern de Marga Prohens ha tratado de paralizar los inminentes traslados con la petición de medidas cautelares en su recurso contra el decreto del pasado 22 de julio, en el que se establecen las medidas a adoptar en caso de ‘contingencia migratoria’, que fue el segundo paso legislativo –tras la reforma, en marzo, de la Ley de extranjería– de cara a activar las derivaciones de los niños y chicos que permanecen en Canarias.

A la espera de que se conozca hoy la letra pequeña del decreto, el Govern ya está preparado para otro recurso. Eso sí, mientras tanto, y toda vez que se empieza a asumir que la estrategia jurídica para frenar los traslados –solo 49 muchachos debe acoger Baleares– llega algo tarde, el Consejo de Mallorca y el mismo Govern ya estudian habilitar un recinto de acogida en la localidad de Son Tous.

Todas las reacciones

Pero no hay dos sin tres... Ni sin cuatro, cinco o seis. A Madrid y Baleares se sumaron ayer las demás comunidades del PP, tanto en el anuncio de recursos judiciales como en la crítica al sistema y las cifras de la distribución de los chicos. En Castilla y León, el Gobierno de Fernández Mañueco avisó que el decreto es una «imposición» que «invade competencias», con lo que se sumó al anuncio de un nuevo recurso.

En Murcia, el Ejecutivo de Fernando López Miras reaccionó en iguales términos. De hecho fue el propio Miras quien tachó el sistema de derivaciones de «desigual, discriminatorio y desproporcionado». Por su parte, en La Rioja, como en Madrid, hicieron hincapié en que su red de acogida está al límite de capacidad, mientras Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, va un paso más allá al pedir que su región sea considerada fronteriza y ahonda en la censura por la exclusión de Cataluña y País Vasco de las derivaciones.

Desde la Xunta de Galicia pusieron énfasis en que el Gobierno central debería cumplir la orden del Supremo y hacerse cargo de todos los menores asilados que tutela Canarias antes de «imponer» cupos a las comunidades. En Valencia, su Gobierno también anunció de inmediato que recurrirá y pedirá la suspensión cautelar del reparto de los menores, siguiendo los pasos de Baleares, y tres cuartos de lo mismo hará Aragón al considerar «arbitraria» la distribución. Por último entre las regiones del PP –hay que recordar que la socialista Castilla-La Mancha tampoco ve con buenos ojos las derivaciones–, la Cantabria de María José Sáenz de Buruaga no se sale del guion popular: el reparto es «arbitrario».