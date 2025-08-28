Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clavijo acusa a Abascal de ser un "auténtico fascista" por su petición de hundir el barco de Open Arms

"Es un sinsentido, genera crispación y malestar", lamenta el presidente del Gobierno de Canarias

El barco Open Arms, atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

El barco Open Arms, atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife / Puertos de Tenerife

EFE

Santa Cruz de Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado que las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el Open Arms son de un "auténtico fascista".

Abascal ha pedido este miércoles públicamente la confiscación y hundimiento del buque de la ONG Open Arms atracado en Santa Cruz de Tenerife y lo ha tachado de "barco de negreros".

Clavijo, que ha visitado el barco, ha opinado que cuando se tiene un puesto de responsabilidad "y desgraciadamente lo tiene (Abascal)", se debe ser más prudente porque luego no puede impedir que otros actúen con la misma contundencia contra ellos.

"Esto es un sin sentido, genera crispación, malestar y le hace un flaco favor a la democracia, salvo que a Abascal le moleste también la democracia, cosa que ya algunos dudamos", ha puntualizado el jefe del Ejecutivo canario.

Clavijo ha señalado que igual que él respeta a esta formación política aunque no comparta para nada su discurso, espera que esta fuerza con representación en el Congreso y el Senado haga lo mismo.

Noticias relacionadas y más

Ha defendido la labor que desarrolla la ONG Open Arms de solidaridad y respeto por la vida humana y ha dicho que si Abascal naufragara, el Open Arms le rescataría pero ha dudado de que el líder de Vox acudiera al rescate del barco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así suenan los cinco nombres guanches más bonitos de Canarias
  2. Alarma por la ocupación ilegal de suelo rústico: 683 sanciones en siete meses
  3. Llegan 19 menores migrantes no acompañados en el cayuco más grande registrado hasta ahora en Gran Canaria
  4. Parranda a bordo de un Binter: “¡Arriba mi gente canaria!”
  5. Este es el rincón de Canarias donde María Patiño se siente en paz y desconecta del mundo
  6. El Teide arrastra veinte siglos de 'enfermedad' ecológica tras la desaparición del bosque de cedros ancestrales
  7. Ni huir ni tocarlo: así debes actuar si te encuentras un tiburón en los mares de Canarias
  8. Un barbero convierte el Teide en su peluquería: cortes de pelo en la carretera desatan la indignación

Clavijo acusa a Abascal de ser un "auténtico fascista" por su petición de hundir el barco de Open Arms

Clavijo acusa a Abascal de ser un "auténtico fascista" por su petición de hundir el barco de Open Arms

Abascal pide hundir el "barco de negreros" de la ONG Open Arms atracado en Tenerife

Abascal pide hundir el "barco de negreros" de la ONG Open Arms atracado en Tenerife

Así es el paso a paso del traslado de los menores no acompañados a la Península

Así es el paso a paso del traslado de los menores no acompañados a la Península

El Gobierno reta al PP: "¿Por qué si los menores son africanos lo que vamos es al Tribunal Constitucional?"

El Gobierno reta al PP: "¿Por qué si los menores son africanos lo que vamos es al Tribunal Constitucional?"

El Mando Aéreo de Canarias envía efectivos de relevo para combatir los incendios en el noroeste de España

El Mando Aéreo de Canarias envía efectivos de relevo para combatir los incendios en el noroeste de España

Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias: «La calle exige autocrítica, vivienda y una mejor gestión de los recursos»

Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias: «La calle exige autocrítica, vivienda y una mejor gestión de los recursos»

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

El Estado incrementará las derivaciones de menores solicitantes de asilo a partir de septiembre

El Estado incrementará las derivaciones de menores solicitantes de asilo a partir de septiembre
Tracking Pixel Contents