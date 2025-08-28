Clavijo acusa a Abascal de ser un "auténtico fascista" por su petición de hundir el barco de Open Arms

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado que las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el Open Arms son de un "auténtico fascista".

Abascal ha pedido este miércoles públicamente la confiscación y hundimiento del buque de la ONG Open Arms atracado en Santa Cruz de Tenerife y lo ha tachado de "barco de negreros".

Clavijo, que ha visitado el barco, ha opinado que cuando se tiene un puesto de responsabilidad "y desgraciadamente lo tiene (Abascal)", se debe ser más prudente porque luego no puede impedir que otros actúen con la misma contundencia contra ellos.

"Esto es un sin sentido, genera crispación, malestar y le hace un flaco favor a la democracia, salvo que a Abascal le moleste también la democracia, cosa que ya algunos dudamos", ha puntualizado el jefe del Ejecutivo canario.

Clavijo ha señalado que igual que él respeta a esta formación política aunque no comparta para nada su discurso, espera que esta fuerza con representación en el Congreso y el Senado haga lo mismo.

Ha defendido la labor que desarrolla la ONG Open Arms de solidaridad y respeto por la vida humana y ha dicho que si Abascal naufragara, el Open Arms le rescataría pero ha dudado de que el líder de Vox acudiera al rescate del barco.