El Mando Aéreo de Canarias envía efectivos de relevo para combatir los incendios en el noroeste de España
Hoy, 28 de agosto, partirá desde la Base Aérea de Gando un contingente de 16 efectivos del Mando Aéreo de Canarias (MACAN), para relevar al personal de otras Unidades del Ejército del Aire y del Espacio implicados en el esfuerzo de lucha contra los graves incendios forestales que afectan desde hace semanas a las comunidades del Noroeste peninsular.
Esta nueva contribución se añade a las operaciones que el Ejército del Aire y del Espacio viene desarrollando desde el pasado 15 de agosto, utilizando diversos medios aéreos, entre ellos un C-212, C-295 y A400, que han facilitado el traslado de personal militar y de otras Administraciones públicas desde Canarias hacia la Península para apoyar las tareas de extinción.
El General Jefe del MACAN, Don Francisco Javier Vidal Fernández, ha presidido la despedida del contingente, transmitiendo sus mejores deseos y destacando la importancia de su labor en esta emergencia.
Con esta actuación, el Mando Aéreo de Canarias reafirma su compromiso con la sociedad, aportando todos los recursos humanos y materiales necesarios para colaborar en la protección del territorio y la seguridad de sus ciudadanos donde se requiera.
