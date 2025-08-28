DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

En torno a un centenar de posibles menores viajaban a bordo del cayuco con 251 ocupantes que arribaron este domingo a Gran Canaria, y que se ha convertido en la mayor embarcación hasta la fecha que ha llegado a las costas de la Isla.

En esta embarcación precaria, que fue rescatada a 429 kilómetros al sur de Gran Canaria en la madrugada del domingo, viajaban 227 varones, de los cuales 100 parecen ser menores, y 24 mujeres, de las cuales diez posibles menores, ha detallado a EFE un portavoz del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.

Más información