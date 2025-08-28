En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
La Provincia
Canarias insta al Estado a cumplir los autos del Supremo y acelerar las derivaciones de menores asilados
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, denuncia que el ritmo de traslados no responde a la gravedad de la situación en Canarias ni a lo exigido por los tribunales”
May Mariño
El Gobierno apunta a la intervención policial si alguna autonomía rechaza la acogida de menores migrantes
Bolaños advierte de que habrá consecuencias legales si las autonomías incumplen la acogida
Andrea Saavedra
Clavijo, a las comunidades del PP: «Un poco de humanidad»
Canarias activa la contingencia migratoria y avisa de que intervendrá la Fiscalía si no hay reparto de menores
La Provincia
El Gobierno de España incrementará el ritmo de derivaciones de menores solicitantes de asilo a partir de septiembre
Esta misma semana se realizarán dos nuevos traslados de menores desde el centro de Canarias 50 o desde los recursos gestionados por el Ejecutivo canario
Alexandra Socorro
Canarias contiene la respiración hasta conocer la letra pequeña del decreto del reparto de menores
La derivación de los menores migrantes no acompañados echa a andar, pero Canarias permanece pendiente de si se mantiene el acuerdo alcanzado con el Estado. Así lo manifestó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en declaraciones a los medios tras la aprobación del real decreto que detalla la capacidad ordinaria de acogida de cada Comunidad Autónoma y la situación de contingencia migratoria de aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplique esa capacidad: "Hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no vamos a saber qué pone la letra pequeña ni si ha habido alguna variación con respecto al borrador que se nos remitió", señaló la consejera.
Alexandra Socorro
El Gobierno aprueba el decreto para derivar menores migrantes no acompañados a las autonomías
Canarias respira tranquila. El Consejo de Ministros ha aprobado durante la jornada de este martes, tal y como estaba previsto, el real decreto que detalla la capacidad ordinaria de acogida de cada Comunidad Autónoma - es decir, el número de menores migrantes no acompañados que pueden acoger - y la situación de contingencia migratoria de aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria, tal y como ocurre con los territorios fronterizos como el Archipiélago atlántico, Ceuta y Melilla. El mecanismo permitirá aliviar la presión migratoria que desde hace años sufren las Islas, pues todos los niños no acompañados que lleguen a zonas con los recursos tensionados y cuyo capacidad de acogida esté superada en un 150% deberán ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días: un alivio para Canarias. Asimismo, con la aprobación del decreto se ha fijado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.
Alexandra Socorro
Canarias suma 470 menores más bajo su cuidado desde el auto del Supremo
La presión migratoria sobre Canarias no cesa. Desde que el Tribunal Supremo ordenó en el mes de marzo al Estado que asumiera la tutela de más de mil menores migrantes no acompañados con derecho a protección internacional, han arribado a las costas del Archipiélago cerca de 500 niños con solicitud de asilo, mientras que solo 30 han sido trasladados a la Península –apenas un 0,6% del total de chicos atendidos en la región–. Una cifra que asciende, si se tienen en cuenta los 1.320 menores, asilados o no, que también han llegado a las Islas durante este año, a más de 5.000. La «saturación» de los centros canarios persiste. La región, lejos de verse aliviada por las derivaciones de niños asilados ordenadas por el Supremo, ha asumido a 470 de estos menores más bajo su cuidado. A ellos se suman otros 19 que llegaron en la madrugada del domingo al sur de Gran Canaria en la mayor embarcación registrada hasta ahora en la isla, con 251 personas a bordo.
Un centenar de posibles menores llega en el cayuco más grande registrado hasta ahora en Gran Canaria
En torno a un centenar de posibles menores viajaban a bordo del cayuco con 251 ocupantes que arribaron este domingo a Gran Canaria, y que se ha convertido en la mayor embarcación hasta la fecha que ha llegado a las costas de la Isla.
En esta embarcación precaria, que fue rescatada a 429 kilómetros al sur de Gran Canaria en la madrugada del domingo, viajaban 227 varones, de los cuales 100 parecen ser menores, y 24 mujeres, de las cuales diez posibles menores, ha detallado a EFE un portavoz del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.
José A. Neketan
Identificados por ahora 68 migrantes en el núcleo de chabolas de Bahía de Formas en Santa Lucía
La Policía Local de Santa Lucía ya ha identificado hasta el momento a 68 personas migrantes de diferentes países latinoamericanos que residen en las infraviviendas localizadas en el asentamiento ilegal de Bahía de Formas, donde las fuerzas de seguridad actúan desde el sábado para identificar - por orden del Juzgado nº 3 de San Bartolomé de Tirajana- a las cientos de personas que desde hace años residen en un núcleo chabolista que ha crecido en un suelo rústico de propiedad privada.
EFE
El reparto de menores migrantes entre autonomías arranca esta semana con el PP en contra
El Gobierno tiene previsto aprobar un decreto que detallará el número de plazas de acogida que debe tener cada comunidad
- Así suenan los cinco nombres guanches más bonitos de Canarias
- Alarma por la ocupación ilegal de suelo rústico: 683 sanciones en siete meses
- Llegan 19 menores migrantes no acompañados en el cayuco más grande registrado hasta ahora en Gran Canaria
- Parranda a bordo de un Binter: “¡Arriba mi gente canaria!”
- Este es el rincón de Canarias donde María Patiño se siente en paz y desconecta del mundo
- El Teide arrastra veinte siglos de 'enfermedad' ecológica tras la desaparición del bosque de cedros ancestrales
- Ni huir ni tocarlo: así debes actuar si te encuentras un tiburón en los mares de Canarias
- Un barbero convierte el Teide en su peluquería: cortes de pelo en la carretera desatan la indignación