Ángel Víctor Torres también contesta a Abascal por el Open Arms: "Si rescatara a sus padres o hijos ¿querría también hundirlo?"

El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha respondido este viernes al mensaje del presidente de Vox por querer "hundir" el Open Arms

El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha respondido este viernes al mensaje del presidente de Vox, Santiago Abascal, en el que pedía "hundir" el Open Arms y le ha recordado que la ONG es una "organización humanitaria que rescata personas en el mar".

"Si rescatara, @Santi_ABASCAL , a sus padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, amistades ¿querría también hundirlo? Seguro que no", ha escrito Torres en su perfil de la red social X.

La respuesta del ministro se produce tras el mensaje del presidente de Vox en el pedía "confiscar y hundir" el barco de la organización que se encuentra atracado en Tenerife. "Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa", ha dejado escrito en la red social Abascal.

Posteriormente, el máximo responsable de la formación amplió su mensaje con un nuevo post. "Sí, hay que hundirlo. Y no os atrevéis a preguntar a los españoles porque la inmensa mayoría piensa lo mismo", ha insistido.

El comentario de Abascal ha coincidido con la firma del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Canarias y Open Arms para que la ONG se despliegue en aguas del archipiélago, al menos durante dos meses, para ayudar a visibilizar y sensibilizar sobre la 'ruta atlántica' de la inmigración.

