Aumenta a 70 el número de cadáveres recuperados tras el naufragio de migrantes en Mauritania

Según relataron los supervivientes, viajaban en un grupo de más de un centenar de personas

Un cayuco en las proximidades del puerto herreño de La Restinga.

Un cayuco en las proximidades del puerto herreño de La Restinga. / EP

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El número de cadáveres recuperados por las autoridades de Mauritania ha ascendido a setenta, tras el naufragio ocurrido el jueves frente a sus costas de una embarcación con más de un centenar de migrantes que se dirigían a las Islas Canarias, informó este viernes a EFE la Guardia Costera mauritana.

Según relataron los supervivientes, viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa, que habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo al Archipiélago.

La ONG española Caminando Fronteras aseguró que a bordo de la embarcación siniestrada iban 144 personas, de las cuales solo 16 sobrevivieron.

