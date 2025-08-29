Este es el canario que debatió con Benjamin Franklin y desafió a la Inquisición

En la pequeña villa marinera de San Sebastián de La Gomera, en 1757, nació Antonio José Ruiz de Padrón, hijo de Gaspar Ruiz y Jerónima de Armas. El destino de aquel niño parecía ser el mismo que el de tantos canarios una vida humilde marcada por la pesca y la supervivencia. Pero el azar, el estudio y una tenacidad sin descanso lo llevarían mucho más lejos, hasta codearse con los hombres que dieron forma a la independencia de Estados Unidos y convertirse en uno de los oradores más influyentes de las Cortes de Cádiz.

De niño, gracias a la ayuda del párroco de su localidad, pudo aprender gramática, aritmética, historia y rudimentos de latín. A los diez años, su padre lo envió a Tenerife, donde ingresó en el convento franciscano de San Miguel de las Victorias de La Laguna. Allí, contra el deseo paterno, vistió el hábito, se ordenó sacerdote en 1781 y comenzó a mostrar un carácter inquieto y rebelde que pronto lo haría destacar en las tertulias ilustradas del marqués de Nava y Grimón.

Ese mismo año fue admitido como miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, demostrando que su interés trascendía lo religioso, le preocupaba la educación, la formación del pueblo y las ideas de la Ilustración, señalan los investigadores.

El naufragio que lo cambió todo

En 1785, Ruiz de Padrón decidió embarcarse rumbo a La Habana, invitado por un tío franciscano. Pero una tormenta desvió su barco y lo arrojó a las costas de Pensilvania. Aquella tempestad cambiaría su vida para siempre.

En lugar de volver atrás, se dirigió a Filadelfia, epicentro de la independencia norteamericana y refugio de católicos. Allí conoció a Benjamin Franklin. En las tertulias que el científico organizaba en su casa, Ruiz de Padrón se convirtió en un invitado peculiar: “Yo era conocido como 'el Papista', con cuyo nombre me gloriaba”, escribió después en sus memorias.

Su simpatía, su audacia y su fe le abrieron las puertas de aquellos círculos. Se le escuchó debatir sobre la abolición de la esclavitud, defender la supremacía del obispo de Roma en la Iglesia y, sobre todo, criticar abiertamente la Inquisición española, cuyos abusos escandalizaban a los intelectuales americanos. Su sermón contra el Santo Oficio fue traducido al inglés y distribuido ampliamente en Filadelfia.

Se le invitó a que en público manifestase tan extraordinarias opiniones como le oían a diario en su conversación, y, al ver al público ansioso, Ruiz de Padrón amplió sus prédicas con argumentos brillantes, que todos escucharon con emoción, recogió una crónica de la época.

De La Habana a Madrid: enemigos y aliados

Un año después, Ruiz de Padrón se trasladó a Cuba. Allí, sus críticas contra la esclavitud (pilar económico de la isla) le granjearon enemigos poderosos, que lograron expulsarlo. En Madrid se vinculó con conventos franciscanos, estudió ciencias exactas e idiomas, viajó por Francia e Italia y absorbió las ideas de la Ilustración.

Pero su espíritu combativo no se apagó. En 1811 fue elegido diputado a las Cortes de Cádiz en representación de Canarias. Allí, el 18 de enero de 1813, pronunció uno de los discursos más demoledores de la historia parlamentaria española: su alegato contra la Inquisición.

El discurso que derribó al Santo Oficio

En pleno debate constitucional, Ruiz de Padrón se alzó con una oratoria apasionada que recogía lo aprendido en América y su propia convicción ilustrada: No es compatible con la Constitución un tribunal que niega la libertad y ahoga la razón.

Sus palabras fueron tan contundentes que, el 23 de enero, la votación resultó en 90 votos a favor de la supresión del Santo Oficio contra 60. Aquel sermón político, que él había comenzado años antes en Filadelfia, se convirtió en apéndice de la Constitución de 1812.

tografía de la inauguración de las Cortes de Cádiz, que presidió el obispo Quevedo / La voz de Galicia

Ruiz de Padrón murió en 1823 en Villamartín de Valdeorras, Galicia, tras una vida marcada por viajes, estudios y polémicas. Pero su nombre sigue resonando como el del canario que se atrevió a debatir con Franklin, a denunciar la esclavitud y a plantar cara a la Inquisición en el Parlamento español.

Un destino que nació en una humilde villa pesquera de La Gomera y que acabó cruzando océanos, tormentas y revoluciones para dejar huella en la historia.