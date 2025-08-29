La ‘contingencia migratoria’, un «paso histórico» para Canarias

«Un paso histórico para Canarias y para toda España». De esta forma calificó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, la declaración de ‘contingencia migratoria’, condición con la que ya cuentan las Islas. Una medida que se oficializó el viernes, cuando el Ministerio de Juventud e Infancia le notificó al Ejecutivo canario la decisión de dar luz verde a la solicitud del Archipiélago.

Ante esto, Canarias cuenta por primera vez con una «base legal y estable para el reparto solidario de los menores migrantes en todo el territorio nacional», señaló la consejera, quien afirmó que la contingencia permitirá aliviar la presión migratoria «a la que se ha visto sometida la región durante los últimos años».

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también cuentan con esta condición, pues al igual que Canarias triplican su capacidad de acogida. Ahora, con la declaración ya oficializada, los menores que estos territorios fronterizos acogen serán derivados y los que lleguen a partir de septiembre iniciarán su viaje a la Península en un plazo máximo de 15 días. En esta línea, Delgado hizo un llamamiento a la solidaridad de las comunidades autónomas y apeló a la necesidad de contar con «una respuesta solidaria y coordinada», en la que todos los territorios compartan la responsabilidad, teniendo en cuenta que «todos los niños y niñas deben ser atendidos porque cuentan con los mismos derechos vivan donde vivan».

Un llamamiento que parece no convencer a Baleares. El Consell del Govern autorizó el viernes a la Abogacía de Baleares a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto por el que se establece el procedimiento para el reparto de menores migrantes no acompañados desde zonas como Canarias o Ceuta. Se trata de la segunda acción judicial impulsada por el archipiélago mediterráneo para frenar esta medida, después de que el pasado marzo, a la par que otras comunidades gobernadas por el Partido Popular y Castilla-La Mancha (PSOE), interpusiera un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de extranjería.

El nuevo recurso que ahora interpondrá la Abogacía de Baleares, en cambio, va dirigido contra el real decreto de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de ‘contingencia migratoria’ extraordinaria, como la que Canarias, Ceuta y Melilla acaban de adoptar.

De manera paralela, Canarias continúa realizando los viajes de los niños y adolescentes con solicitud de asilo al territorio peninsular. Durante el viernes, dos niñas con protección internacional pusieron rumbo a la Península y el domingo saldrá otro grupo de 20 muchachos. Este último traslado sería la sexta derivación realizada hasta la fecha en respuesta al auto del Tribunal Supremo en el que se obligaba al Estado a hacerse cargo de en torno a mil niños migrantes no acompañados asilados.

Sin embargo, para el Gobierno de Canarias, el ritmo de los traslados –como ha denunciado en numerosas ocasiones– es lento y «no responde a la gravedad de la situación en Canarias ni a lo exigido por los tribunales». Hasta el momento –sumando a las dos chicas derivadas el viernes– han salido de la región 32 adolescentes, un balance «claramente insuficiente», criticó Delgado, quien además confía en que con la declaración de ‘contingencia migratoria’ «se hagan efectivos los procedimientos necesarios para poner en marcha los traslados entre comunidades».

En esta misma línea, la consejera canaria recalcó que «la protección de la infancia es una prioridad y su interés debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración, máxime en un caso como este en el que los menores llegan solos y en una situación de extrema vulnerabilidad». Es, por esta misma vulnerabilidad, por la que el Estado mantiene la decisión de no hacer público el destino de los chicos con protección internacional. Se busca así «preservar su intimidad y ofrecerles el máximo nivel de protección posible», además de evitar las reacciones adversas y de rechazo como las que muchas comunidades gobernadas por el Partido Popular han tenido frente a cualquier traslado de menores procedentes de Canarias.