Los foráneos también compiten por las casas en alquiler

Si los extranjeros siguen ganando peso entre la demanda de alquileres en la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Canarias no tendrá más remedio que replantearse su estrategia para limitar la venta de viviendas a foráneos, o más bien tendrá que incluir un segundo objetivo: restringir también el arrendamiento de pisos y casas a los forasteros. No en vano, de cada cinco aspirantes a alquilar un inmueble en el Archipiélago, ya uno de ellos es extranjero. La proporción es inferior a la que los foráneos representan entre los compradores de viviendas, que es precisamente lo que ha llevado al Ejecutivo regional a considerar que ha llegado el momento de buscar fórmulas para acotar las ventas de casas a ciudadanos de terceros países, toda vez que agravan la situación de ‘emergencia habitacional’ en la que se encuentra el Archipiélago, pero es una proporción más que notable.

La intención del Gabinete que preside Fernando Clavijo es batirse el cobre en Bruselas para convencer a las autoridades comunitarias de la necesidad de que las Islas cuenten con un plácet para intervenir el mercado inmobiliario -en el fondo se trataría de eso: de intervenir el mercado- justificado en su condición de Región Ultraperiférica (RUP) y en la dimensión que ha adquirido la carestía de la vivienda. El caso, cabe insistir, es que ya no se trata solo de las compraventas, sino también de los alquileres.

La población no deja de crecer en Canarias, y en la medida en que no haya suficientes casas a la venta -suficientes y accesibles a unos ciudadanos que están entre los que tienen los sueldos más bajos de España-, el mercado del alquiler seguirá siendo un ‘ring de boxeo’ en el que los propietarios no tendrán dificultad alguna para encontrar inquilino. Y eso aun cuando los precios de los arrendamientos están tan por las nubes, si no más, que los de las viviendas en venta. En algún sitio hay que vivir, así que se multiplican las fórmulas como la del alquiler de habitaciones o los minipisos, por ejemplo. Y esto vale tanto para los canarios como para los extranjeros.

De hecho, tanto la provincia de Santa Cruz de Tenerife como la de Las Palmas están entre las cinco del país -cinco de 50- con las tasas más altas de demanda foránea en el mercado del alquiler, según un estudio del portal inmobiliario idealista. Se ha puesto el foco en las compraventas, pero no hay que perder de vista los arrendamientos. En concreto, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el porcentaje se sitúa en el 21,9%, y en la de Las Palmas, en el 19,2%, el cuarto y quinto mayor porcentaje de demanda extranjera de alquiler residencial de toda España. La ‘emergencia habitacional’ declarada por el Gobierno autonómico se expande así por todos los frentes del mercado inmobiliario y amenaza con reducir el impacto que podría tener la restricción de las ventas de viviendas a forasteros, si es que el Ejecutivo lograse convencer a las instituciones europeas, algo harto complicado.

En Canarias son los alemanes quienes más buscan alquilar una vivienda, por delante de italianos y británicos. En el caso de los italianos se aprecia mayor intención de permanencia, por cuanto un alto porcentaje viene a trabajar, pero entre los germanos es habitual el perfil del jubilado que busca el retiro o una segunda vivienda bajo el sol de las Islas.