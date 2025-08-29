Transición destina 300.000 euros en ayudas para los centros de recogida de especies exóticas invasoras

Las subvenciones apoyarán proyectos de inversión, divulgación, sensibilización y buenas prácticas en los centros habilitados y podrán solicitarse a través del siguiente enlace

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de subvenciones destinadas a los centros habilitados para la recogida de especies exóticas invasoras en el Archipiélago, con una dotación inicial de 300.000 euros para el ejercicio 2025.

Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, tienen como finalidad respaldar proyectos de inversión, así como iniciativas de divulgación, sensibilización y fomento de buenas prácticas que contribuyan a mejorar el funcionamiento y la eficacia de la Red de Alerta Temprana de Canarias (RedEXOS).

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, destacó que esta convocatoria "supone un paso más en el compromiso del Gobierno de Canarias con la protección de la biodiversidad del Archipiélago". En palabras del consejero, "las especies exóticas invasoras representan una de las mayores amenazas para nuestros ecosistemas, y contar con centros especializados, dotados de recursos y personal cualificado, es clave para garantizar una respuesta rápida y coordinada".

Asimismo, Hernández Zapata subrayó que "estas subvenciones no sólo permitirán reforzar la infraestructura y capacidad de los centros habilitados, sino también impulsar campañas de concienciación ciudadana, fundamentales para evitar la liberación irresponsable de especies que ponen en riesgo a nuestra flora y fauna autóctonas".

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOC.