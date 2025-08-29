El truco viral para identificar a los novatos en los vuelos de Binter que arrasa en redes

En los vuelos de la aerolínea canaria Binter, hay un pequeño gesto que divide a los pasajeros entre veteranos y novatos: el uso de la bolsa que acompaña a la comida a bordo. Una usuaria de redes sociales ha causado furor tras publicar un vídeo en tono humorístico donde explica cómo identificar a quienes vuelan por primera vez en la compañía.

El vídeo, que comienza con un “lo siento por este video”, muestra a la usuaria agradeciendo a Binter por la comida diaria y señalando que muchos pasajeros no parecen saber para qué sirve la bolsa pequeña que acompaña al menú a bordo. Según explica, esa bolsa está destinada a depositar los restos o basura de la comida, una práctica habitual para quienes vuelan con frecuencia con la aerolínea.

“Este sistema es infalible para detectar a las personas que viajan en Binter por primera vez versus las personas veteranas”, añade la autora del vídeo, entre risas, mientras ilustra el gesto con naturalidad.

Una práctica común... pero no siempre evidente

Aunque puede parecer obvio para los pasajeros habituales, muchos desconocen la utilidad real de esa bolsa que forma parte del servicio de catering de Binter. Este detalle ha generado no solo sonrisas, sino también un interesante debate sobre las pequeñas normas no escritas que se aprenden con la experiencia al volar.

Lo que para algunos es un gesto automático, para otros es una novedad, y eso ha llevado a una ola de reacciones entre usuarios que confiesan no haber entendido nunca por qué incluían esa bolsa.