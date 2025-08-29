DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

La presión migratoria sobre Canarias no cesa. Desde que el Tribunal Supremo ordenó en el mes de marzo al Estado que asumiera la tutela de más de mil menores migrantes no acompañados con derecho a protección internacional, han arribado a las costas del Archipiélago cerca de 500 niños con solicitud de asilo, mientras que solo 30 han sido trasladados a la Península –apenas un 0,6% del total de chicos atendidos en la región–. Una cifra que asciende, si se tienen en cuenta los 1.320 menores, asilados o no, que también han llegado a las Islas durante este año, a más de 5.000. La «saturación» de los centros canarios persiste. La región, lejos de verse aliviada por las derivaciones de niños asilados ordenadas por el Supremo, ha asumido a 470 de estos menores más bajo su cuidado. A ellos se suman otros 19 que llegaron en la madrugada del domingo al sur de Gran Canaria en la mayor embarcación registrada hasta ahora en la isla, con 251 personas a bordo.

