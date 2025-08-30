Había pasado las vacaciones de aquel verano del 86 inmerso en la lectura de temas de prehistoria de Canarias, arqueología y antropología. Como aprendizaje práctico pateé barrancos y montañas de la isla explorando sitios arqueológicos. Lo que alternaba con las visitas al Museo Canario. La arqueología es como hurgar en el pasado para sacar a la luz aquello que permanece oculto. En cierto sentido es una disciplina parangonable al proceso de autoconocimiento y el psicoanálisis, que son métodos por los que las personas indagan en su pasado para conocerse como son ahora. Con la arqueología sucede otro tanto, se trata de excavar en el pasado profundo para conocer a los pueblos y entender mejor el presente. Así me dediqué al estudio de la prehistoria y antropología de los antiguos canarios en relación con la cultura bereber como referente continental. El norte de África se presentaba como un inmenso laboratorio viviente que nos mostraba en tiempo presente como pudo ser nuestro pasado. Esto es lo que llaman etnoarqueología. Básicamente plantea que a través del estudio comparativo de comunidades rurales y preindustriales contemporáneas se pueda conocer e interpretar la conducta humana a partir de la cultura material de una comunidad prehistórica. La idea era conocer las comunidades rurales amazigh para constatar aquello que había leído en los libros. Así fue como en aquel mes de septiembre del 86, me propuse viajar a Marruecos. Yo lo percibí entonces como una «llamada de la sangre» porque era como sentir el bullir de la sangre que te reclamaba a voces conocer parte de los orígenes de nuestro pueblo. La llamada de la sangre es algo que se escucha sin pretenderlo. Es como una sutil vibración que aviene cuando pensamos en aquello que llama nuestra atención y que nos apasiona y no te sabes explicar por qué.

África, tan lejana y tan cerca

El encuentro con mis compañeros de viaje quedó, en cierto modo, al albur del destino. Nos encontramos en la sala de recogida de equipajes del aeropuerto de Agadir. Allí estaban mi caro amigo Tito Stinga, junto a José Luis, un periodista del DLP, y Pino, una amiga común, con quienes compartiría esta aventura en un R4. La primera impresión de aquel viaje fue que cuando se llega en avión desde las islas a El Aaiún se toma consciencia de la cercanía del continente. Algo que irremediablemente nos sitúa dentro del ámbito geográfico africano. Hay gente que esto le suena a rayos y centellas. Hoy puede parecer una anécdota, pero lo cierto es que en 1978 el asunto trajo de cabeza al gobierno español con el mayor suceso diplomático del MPAIAC. Cuando Antonio Cubillo llevó el debate de la descolonización del Archipiélago ante el comité de los 24 en la asamblea general de la ONU. El atentado contra el líder independentista en Argel impidió su intervención en la asamblea y frustró la discusión sobre la «africanidad» de las Canarias y su derecho a la autodeterminación.

Cuestiones geopolíticas aparte, mi interés nada tenía que ver con las reivindicaciones africanistas de una parte del nacionalismo canario. En realidad, me seducía la visión «romántica» de viajeros y exploradores del siglo XIX. A fin de cuentas, un viaje a Marruecos entonces, fuera de las rutas turísticas, tenía algo de aventura decimonónica.

Retal etnográfico

En una aldea camino de Zagora presenciamos un cortejo nupcial de mujeres y chiquillos que danzaban y cantaban portando ramas de palma mientras acompañaban a la novia [¿quién sabe si emulando un rito ancestral que auguraba una fértil unión a la esposa?]. Nos sugirió algo similar a las manifestaciones ancestrales que han sobrevivido en el noroeste de Gran Canaria: la rama. Constatamos la similitud de elementos de la cultura material como la elaboración de cerámica y el empleo de tahonas o molinos de piedra para moler el grano; o la confección de esteras de palma trenzada como mismo se hacen en las islas. Supimos también que los bereberes llaman tamara tanto a la palmera como al fruto de esta, como mismo en las islas se le llama támara al fruto de la tamarera. Y nos sorprendió la gran similitud de la toponimia de pueblos y aldeas con topónimos de las islas.

La regla de la hospitalidad

Pero, sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más sorprende al viajero cuando se adentra en las montañas del Atlas es la hospitalidad del pueblo bereber. Nos dirigíamos a Imilchil, un lugar entonces perdido en el altiplano del Atlas Medio, al que se accedía por una pista de tierra sin señalizar. En Imilchil se celebra cada año la «fiesta de las novias», donde se cierran acuerdos de matrimonio entre de distintas familias y se propician encuentros con jóvenes en edad núbil. Nos perdimos por aquellas carreteras en medio de la nada. Al caer la tarde se desató una tormenta. Cuando llegamos a una pequeña aldea vimos a un paisano que corría a refugiarse del aguacero. Le preguntamos por un hostal donde pasar la noche. «¡À la maison!», nos dijo, mientras nos indicaba que le siguiéramos. Subió al coche y seguimos sus indicaciones hasta su casa. Toda la familia nos acogió. Nos alojaron en la mejor habitación de su modesta casa. Fuera continuaba lloviendo mientras las mujeres preparaban la cena. Compartieron con nosotros un exquisito cuscús que degustamos con toda la familia alrededor de un tallín común. Por la mañana nos ofrecieron el desayuno antes de partir sin pedirnos nada a cambio. A esto se le llama hospitalidad. Nosotros agradecimos la acogida dispensada con unos centenares de dírham que compensaran “las molestias”. Pero no fue esa expectativa la que les motivó, sino la sincera hospitalidad de una familia de aquella aldea bereber de cuyo nombre no me acuerdo.

La hospitalidad bereber tiene mucho que ver con la cultura islámica (aunque a algunos berberistas esta idea les provoque urticaria) y en general con las culturas semíticas y las religiones que han crecido al socaire de estas. Los bereberes son una etnia que puebla la franja que va desde la costa atlántica al noroeste de África hasta el Mediterráneo y el oasis de Siwa, en Egipto, y el Sahel al sur. Son un pueblo orgulloso de su independencia y celoso de su cultura, pero son también un pueblo islamizado. El origen remoto de esta regla de la hospitalidad hay que buscarlo entre las costumbres ancestrales de los pueblos del desierto y de las que se hacen eco las llamadas religiones abrahámicas. [El episodio narrado en Génesis 18 y 19 testimonia esta regla de la hospitalidad. Lo que conllevaba el ofrecer al viajero agua para lavarse, algo de beber, pan y dar cobijo donde descansar. El islam hizo de esta virtud un precepto: «Aquel que crea en Dios y en el Último Día que sea generoso con su huésped»]. Parece claro que la hospitalidad ya se conocía entre las comunidades nómadas del desierto (ismaelitas, descendientes de Ismael, primogénito de Abraham y que constituye el mito fundacional de las llamadas «naciones árabes») y precede a la construcción dogmática de cualquier credo abrahámico. Esta costumbre permanecería arraigada durante siglos en el ADN de los pueblos del desierto y sus descendientes, que son, en cierto modo, lugar de origen del islam. Los bereberes serían islamizados en el siglo VII, si a ello unimos que el norte de África ha sido lugar de tránsito comercial en la ribera mediterránea y receptivo a las influencias de caravanas de beduinos y otros pueblos del desierto, es fácil concluir que este bagaje cultural viene de la mano de estos pueblos.