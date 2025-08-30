Lluvia y viento fuerte, así despide Canarias el mes de agosto según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este domingo en Canarias probabilidad de precipitaciones débiles, de carácter en general disperso y ocasional en el norte de las islas montañosas, en especial a primeras horas y afectando en mayor medida en medianías, y en resto del archipiélago un predominio de los cielos poco nubosos.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios, aunque también es posible que las máximas tengan en ligero ascenso en zonas orientadas al sur y oeste.

El alisio soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, especialmente a últimas horas de la jornada.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del norte o noreste con fuerza de 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.

Predición por islas

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles y dispersas, en especial en las medianías del noreste a primeras horas, y de poco nubosos en el este. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en el este. Alisio con intervalos de fuerte en zonas habituales y con probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, especialmente a últimas horas, predominando las brisas en costas del suroeste. En cumbres centrales, viento en general flojo del noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 29

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, especialmente en sus medianías a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en el sur. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste, noroeste y cumbres a últimas horas especialmente, predominando las brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 24 28

Mapa de previsión del estado del cielo para este domingo en Canarias. / El Día

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde no se descartan precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, en especial a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en medianías. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste a últimas horas especialmente, predominando las brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 23 27

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, donde no se descartan precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, en especial en las medianías del noreste a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en el sur. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste a últimas horas especialmente, predominando las brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 22

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con predominio de los cielos nubosos en el norte, especialmente a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio ocasionalmente fuerte, sobre todo en el sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 28

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con predominio de los cielos nubosos en el oeste, especialmente a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el sureste. Alisio ocasionalmente fuerte, especialmente al sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 23 28

Poco nuboso a despejado con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, en especial en sus medianías a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en costas del sur. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes. En cumbres, será en general moderado con intervalos de fuerte y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 26