Un jardín que parece sacado de un cuento: mariposas y lágrimas en el norte de Tenerife

Hay lugares que no se recorren con los pies, sino con el alma. Eso sintió la creadora de contenido Alicia Durán (@aliciaduran) al cruzar las puertas del Mariposario del Drago, en Icod de los Vinos, Tenerife. “Yo estoy flipando, no había visto algo así en mi vida. Ha sido entrar y ponerme a llorar”, confiesa en un vídeo que ya acumula miles de reproducciones.

Ni siquiera había tenido tiempo de explorar el recinto. “Es que acabo de entrar, ni he bajado ni estoy mirando, pero cómo puede ser esto. Por favor, vale muchísimo la pena”, añade visiblemente emocionada. La escena refleja la esencia de este rincón mágico: un jardín tropical acristalado donde más de 800 mariposas exóticas de todo el mundo vuelan en libertad.

Un espectáculo de vida entre alas

El Mariposario del Drago se levanta junto al imponente Drago Milenario, símbolo de Icod de los Vinos. Allí, los visitantes pueden observar de cerca el ciclo completo de estos insectos: desde la crisálida hasta el nacimiento de la mariposa. “Es entrar y que te venga una cosa dentro, es que no dejo de llorar, es una barbaridad”, subraya Alicia.

Las especies que habitan en este espacio llegan desde diferentes rincones del planeta en forma de crisálida. Nunca son capturadas en la naturaleza, sino criadas en cautividad bajo estrictos controles. En el laboratorio del mariposario, los cuidadores trabajan con precisión para garantizar su eclosión y posterior liberación en el jardín.

Cada día, los visitantes pueden vivir en directo el momento mágico en que una mariposa rompe la crisálida y extiende sus alas por primera vez. Un instante frágil y poderoso a la vez, que convierte la visita en una experiencia inolvidable.

Entre plantas tropicales y emociones

El entorno del mariposario está diseñado como un hábitat autosostenible: plantas libres de pesticidas, flores que sirven de alimento y un microclima que garantiza el bienestar de las especies. Las mariposas se alimentan de néctar artificial elaborado en el propio laboratorio y de las flores que brotan en cada rincón del jardín.

“Ni había mirado aún todo, pero es entrar y sentir algo muy fuerte. Es precioso”, comenta la creadora, visiblemente conmovida. No es casualidad, ya que además de la belleza cromática de las mariposas, el sonido del agua, la vegetación exuberante y la luz natural crean un ambiente casi espiritual.

Una lección de naturaleza viva

El recorrido no es solo estético. Es también educativo. Paneles informativos y vitrinas permiten conocer detalles sobre la biología de estos insectos: desde las orugas que multiplican por 5.000 su peso antes de convertirse en crisálidas, hasta los métodos de cría que buscan preservar especies en peligro.

El mariposario es, además, un espacio de sensibilización sobre la fragilidad de los ecosistemas. Cada planta y cada insecto cumplen una función esencial en el equilibrio del jardín, recordando que la biodiversidad es un tesoro que debemos proteger.

Precios y horarios

El Mariposario del Drago abre todos los días de 10:00 a 20:30 horas. El precio de la entrada general es de 13 euros, con descuentos para niños, personas mayores y visitantes con discapacidad. Los menores de tres años acceden gratis.

Existen además tarifas especiales para grupos y visitas escolares, lo que lo convierte en un recurso ideal para actividades educativas y familiares.

“Vale muchísimo la pena”, insiste Alicia. Y no es difícil darle la razón. El mariposario combina ciencia, arte y emoción en un mismo espacio. Para muchos visitantes, se convierte en un paréntesis donde el tiempo se detiene y donde un simple batir de alas es suficiente para conmover hasta las lágrimas.