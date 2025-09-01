Canarias refuerza su personal para dar celeridad al traslado de menores migrantes no acompañados

Canarias va un paso por delante. La Comunidad Autónoma ha comenzado a reforzar su personal administrativo para dar celeridad a los traslados de menores migrantes no acompañados –tanto con la solicitud de asilo como sin ella– a la Península. El objetivo: evitar las excusas y dar «una respuesta inmediata» a los requerimientos del Estado, que este martes celebrará una Comisión Interministerial para activar las derivaciones de los menores sin protección internacional que permanecen en los territorios fronterizos. Así lo afirmó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al término del Consejo de Ministros en el que se aprobó el real decreto que detalla el número de niños que cada región puede acoger. Aunque desde la Administración canaria reconocen que para derivar a cada menor deben resolverse múltiples trámites, la decisión de fortalecer el personal administrativo permitirá «caminar deprisa» en la preparación de los expedientes de los muchachos que deben ser reubicados. Una medida que se toma pese a que se desconoce si se tienen planificadas las derivaciones: «Si el Estado tiene un plan establecido para los traslados, a Canarias no se lo ha contado», sostuvo la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en una entrevista con COPE.

Desde Madrid ya no habrá pretextos. El Gobierno de Canarias confía en que la declaración oficial de contingencia migratoria, en vigor desde el viernes, sirva para aliviar la presión que arrastra desde hace dos años, cuando en agosto de 2023 se declaró la emergencia migratoria. Con la promesa por parte del Gobierno Central de agilizar los traslados, Canarias se aferra a esta contingencia. Según lo dispuesto en el real decreto que la respalda, cualquier menor no acompañado que ingrese a partir de septiembre en el Archipiélago deberá ser trasladado fuera del territorio en un plazo de 15 días. Aquellos que ya se encuentran en las Islas podrán ser derivados hasta el 10 de marzo de 2026, ya que el Estado tiene un plazo de un año –desde la aprobación del decreto el 10 de marzo de 2025– para ejecutar las derivaciones de los adolescentes ya acogidos. Una cuenta atrás que mantiene en vilo al Archipiélago, que urge a Madrid a actuar con rapidez: «Deben poner todos los medios para resolver los viajes lo antes posible. La máquina debe empezar a funcionar».

Sin calendario para las derivaciones

En lo que respecta a la reunión de este martes, una vez realizada «se sabrá qué intenciones tiene el Gobierno de España», aseveran desde el Gobierno canario, que en numerosas ocasiones ha denunciado el «incumplimiento» del Estado con el Archipiélago: «Estamos hablando de un decreto ley que se aprobó hace unos cuantos meses y que aún no se ha puesto en marcha», criticó Delgado en la entrevista. Las demandas del Archipiélago, al menos hasta el momento, han sido desoídas. El calendario con un plan para las derivaciones que la Administración autonómica ha reclamado sigue sin ejecutarse «ni para los viajes de los chicos sin protección internacional ni para los asilados».

Ante la posibilidad de un incumplimiento del decreto, la Comunidad Autónoma advierte que se emplearán «todos los instrumentos» para garantizar su aplicación. Frente a la negativa de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular a acoger a los menores, la consejera fue tajante: Madrid «tendrá que llevar a los tribunales» a las regiones que se nieguen a cumplir con la ley.

La financiación

Con respecto a la financiación, el Ejecutivo autonómico reconoce que los 100 millones de euros que desde la Administración central se van a repartir a las autonomías para cubrir la atención de los muchachos es insuficiente - y más si se tienen en cuenta los 190 de los que echa mano la región anualmente: «La cifra da para muy pocos meses, con lo cual se tendrá que poner más dinero», opinó Delgado, quien reconoció que una financiación adecuada es fundamental no solo para el Archipiélago atlántico, sino para todas las regiones que ahora tendrán que acoger a los chicos derivados.

Sin plan migratorio europeo

Otra de las preocupaciones de la Administración canaria es la ausencia de un plan migratorio integral. El repunte en la llegada de pateras y cayucos a Baleares –que ha anunciado que recurrirá el decreto del reparto y ha solicitado formalmente la declaración de contingencia migratoria– ha reactivado el temor a una posible sobreocupación en los recursos de acogida de otras autonomías. En este contexto, desde Canarias advierten que, «mientras no exista un plan migratorio europeo que dé respuesta a todas las situaciones vinculadas a la migración», la saturación de centros seguirá siendo una realidad «en cualquier territorio».