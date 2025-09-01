La derivación de menores migrantes marca el inicio del curso político

Comienza septiembre y con él arranca el nuevo curso político. Las vacaciones se han acabado y toca desempolvar la agenda y retomar las cuestiones que quedaron en pausa veraniega y también abordar con renovada intensidad cuestiones que nunca se pausaron, pero que ahora se enfrentan con más presión política y mediática, como la derivación a la Península de los menores migrantes que llegan a las Islas. La migración vuelve a situarse en el centro de la agenda política y judicial española. Por un lado, continúan los traslados de menores asilados desde Canarias. Y por otro, se prevé que comiencen ahora las derivaciones ordinarias, tras la aprobación de la contingencia migratoria en las Islas, lo que añade un nuevo capítulo a un asunto que promete condicionar el último trimestre del año.

Ayer salió del ‘Canarias 50’ el último grupo, el más numeroso hasta la fecha: 20 jóvenes que elevan a 52 el total de menores solicitantes de protección internacional derivados a la Península. El Tribunal Supremo continuará supervisando el reparto, pero también tendrá que abordar los recursos que las comunidades autónomas lideradas por el PP han anunciado que impondrán ante el Real Decreto, aprobado el 26 de agosto, por el que el Gobierno regula el reparto de menores migrantes y detalla la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas.

Las derivaciones han generado una tensión palpable entre los partidos y el tema se ha convertido en un arma de confrontación política. Mientras el Gobierno central saca pecho por su actuación y destaca los avances logrados, el PP se queja de invasión de competencias autonómicas y de la falta de recursos. Desde Canarias, el Ejecutivo regional denuncia la «improvisación» del Estado y el rechazo de las autonomías, aunque el presidente del PP canario, Manuel Domínguez, reconoció en una entrevista a este medio que «todas las comunidades deberán acatar la ley». Mientras, Vox mantiene su rechazo a cualquier iniciativa relacionada con la acogida de migrantes, acentuando la polarización.

El Supremo empieza el curso judicial pendiente del fiscal general, Cerdán, Ábalos, ‘Alvise’ y los recursos del PP

Además de la supervisión de los traslados y los recursos sobre la derivación de menores, el Tribunal Supremo inicia el curso judicial con otros asuntos de alto perfil sobre su mesa: desde la posible suspensión del fiscal general del Estado hasta investigaciones a políticos como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, entre otros casos relevantes. Eso sí, entre traslados, supervisión judicial y recursos inminentes, la migración se perfila como uno de los temas centrales.

En este nuevo curso político Canarias permanecerá muy atenta al ritmo de los traslados. Hasta ahora, los derivaciones de los asilados se han producido a cuentagotas, solo han salido 52 niños desde que el Supremo dictara el auto hace ya más de cinco meses. Desde la Consejería de Bienestar Social afirman que ya son 164 los menores que han sido trasladados al antiguo acuartelamiento ‘Canarias 50’.

Canarias también ha hecho los deberes en lo que se refiere al traslado «ordinario». La región lleva cuatro días oficialmente bajo la declaración de «contingencia migratoria» -al triplicar su capacidad de acogida- lo que permite activar los procedimientos necesarios para poner en marcha las derivaciones entre comunidades. Una situación que comparten las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.