Investigan hasta 70 muertes en un cayuco rescatado en agosto

Alrededor de 70 personas migrantes fallecieron en un cayuco rescatado por España, tras ser avistado por un mercante, el pasado 24 de agosto a 429 kilómetros de Canarias y al oeste de Dajla (Sáhara Occidental), algunos de ellos en circunstancias violentas, según confirmaron fuentes judiciales. Salvamento Marítimo decidió enviar un barco en ayuda de ese cayuco desde Gran Canaria en vista de que Marruecos, que comparte con España la responsabilidad de rescate en esas aguas, había informado de que no tenía los medios disponibles para atender esa emergencia y prestar atención a las personas que se encontraban en la embarcación.

Así, fuentes del dispositivo que atendió a los 251 supervivientes a su llegada al puerto de Arguineguín, al sur de la isla de Gran Canaria, corroboraron que los supervivientes aseguran que llevaban unos 11 días en el océano, buena parte de ellos a la deriva, después de que se les averiase el motor. En esas circunstancias, aseguran los supervivientes, varias decenas de compañeros murieron de hambre y sed y otros se arrojaron al mar tras dar síntomas de estar delirando por la deshidratación.

Sin embargo, fuentes judiciales han informado de que la Policía no solo investiga a los supuestos patrones de ese cayuco por esas muertes, que podrían catalogarse de homicidio imprudente. Sobre la mesa, añadieron estas fuentes, la Policía tiene testimonios de que en esa travesía se cometieron algunos asesinatos, en un número aún no precisado de personas supuestamente ejecutadas a propósito en el mar.

La cifra original de ocupantes del cayuco está aún por determinar, pero varios de los supervivientes indican que podría rondar en torno a las 320 personas, de las que solo llegaron con vida a tierra 251. El rescate de este cayuco se posiciona como el primero en la ruta canaria desde el pasado 12 de agosto, cuando se auxilió a dos embarcaciones con 67 personas en total en Lanzarote y Gran Canaria.

Este cayuco se ha convertido en el mayor que ha llegado hasta la fecha a la costa de Gran Canaria, aunque no es el de mayor capacidad en las Islas Canarias. Según la Cruz Roja, en El Hierro se han registrado desembarcos de embarcaciones con más de 250 personas, e incluso uno que llegó a transportar hasta 330 migrantes en un solo viaje. Aunque una embarcación de Salvamento Marítimo, la Salvamar Macondo, acudió al rescate, finalmente el cayuco logró alcanzar la costa sin necesidad de asistencia en el mar.