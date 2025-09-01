Piden a Fiscalía que actúe contra Abascal al pedir el hundimiento del barco de Open Arms
Vanesa Martín denuncia un posible delito de odio y exige una respuesta institucional ante el auge de discursos xenófobos y violentos
Europa Press
Vanesa Martín, portavoz de la Sí se puede en Canarias, asegura que las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que pide el hundimiento del buque de rescate marítimo, Open Arms, deben ser objeto de una actuación de oficio de la Fiscalía por un "claro" delito de odio.
La responsable de Sí se puede considera que el auge de los discursos de odio debe tener una respuesta institucional y social "rotunda".
"Es cada día más evidente que desde los espacios de extrema derecha buscan que la convivencia quiebre y se desaten acciones de odio, que pueden tener unas consecuencias terribles para el conjunto de la población", asegura en una nota.
Para Martín, "la Fiscalía debe actuar de oficio, hay que poner coto a un auge de declaraciones que inspiran la violencia y el odio contra la población más vulnerable que llega de países del Sur global".
Desde la formación ecosocialista reclaman que se retomen las campañas informativas y las labores que ayuden a enfrentar los bulos de odio y xenófobos.
Vanesa Martín cree también que la Consejería de Educación y las administraciones locales deben impulsar la realización de talleres y actos donde se reivindique el "origen plural" de la sociedad canaria y la "realidad migratoria" que forma parte de la historia colectiva "como vía para favorecer la convivencia y hacer frente a los mensajes racistas que quieren sembrar, en especial en las generaciones más jóvenes".
En ese sentido considera que el Gobierno de CC-PP no está haciendo suficientes esfuerzos para avanzar en el desarrollo de este tipo de programas.
"Aunque hemos tenido declaraciones como las del presidente canario, lo cierto es que no están aplicando ninguna medida que impida que las ideas xenófobas no tengan mayor peso, siendo los mismos partidos que han llegado a pactos con VOX en municipios como Arona, Granadilla o Teguise", apunta.
